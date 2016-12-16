FINDIK’TA FETÖ OPERASYONU

Karadeniz’de on binlerce fındık üreticisinin kaderi ile oynayan, Fındık fiyatlarını 17,5 TL’ den maliyet altında 8,5 TL’ye kadar düşüren büyük oyununun perde arkasında FETÖ parmağımı var? 1.3 Milyar TL cirosu ile Türkiye’nin en büyük Fındık ihracatçısı Oltan Gıda 2014 yılında bir anda İtalyan Ferrero firmasına satılmıştı. Ancak bu satışa rağmen Oltan Gıda’nın yöneticileri beş yıl boyunca şirketi yöneteceklerdi. İşte bu satıştan sonra Türk Fındığı sürekli fiyat oyunlarıyla karşı karşıya kaldı. Hem alıcı, hem ihracatçı İtalyanlar olunca fındık fiyatları son birkaç yıldır üreticinin yüzünü güldürmez oldu. 10 binlerce Karadeniz ailenin geçim kaynağı olan fındık, ülkemizin de en çok döviz getiren tarım ürünüydü. Son yıllarda üreticinin yok pahasına tüccara verdiği fındıkta hiçbir söz hakkı kalmadığı gibi, sektörde tekel durumuna gelen Oltan Gıda fındığın fiyatı ile istediği gibi belirlemeye başladığı iddiaları Karadeniz bölgesinde sürekli gündeme getiriliyordu.



2016 Yılının ilk mahsulü fındık Ağustos ayında pazara indiğinde 15 TL’den işlem görürken, Aralık ayına gelindiğinde bu fiyat, piyasadaki tekel oluşumu yüzünden 10TL’ye kadar indi. Ordu, Giresun ve Trabzon Borsa’larında bu düşüş olayın Oltan Gıda’nın Eylül ayı içinde tüccarlara deklere ettiği alım fiyatı ilgili olduğu iddia ediliyor. Son 5 aydır 2016 yılında beklenen rekoltenin gerçekleşmemesine rağmen fiyatlardaki düşüşün neden kaynaklandığı sorgulanıyordu. İşte tam bu ortamda 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra yapılan FETÖ operasyonlarında Oltan Gıda’nın eski sahibi ve şirket hissedarı M.A’ nın FETÖ operasyonunda göz altına alınması, FETÖ örgütünün Fındık piyasasını da etki altına aldığı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye'deki fındık üretimi ve pazarlamasıyla 1,3 milyar TL'lik ciroya ulaştıktan sonra İtalyanlara satılmasıyla dikkat çeken Oltan Gıda'ya FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında Düzce Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Ekipleri'nce şirketin eski sahibi ve hissedarı M.A gözaltına alındı. Operasyonda M.A.'nın evinde yapılan aramalarda bilgisayar, bilgi depolama aygıtlarına ve örgütsel dokümanlara el konulurken, iş adamı M.A. ifadesi alınmak üzere Düzce Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.FETÖ'yle yakın teması bulunduğu öne sürülen şirket, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra İtalyan çikolata devi Ferrero'ya satılmıştı. 1,3 milyar TL'lik cirosu bulunan şirketin o dönem satılması, FETÖ'nün şaibeli şirket devirlerinden biri olarak yorumlanmıştı. Şirket, FETÖ'nün işadamlarının çatı kuruluşu olan TUSKON'un önemli üyelerinden biriydi.