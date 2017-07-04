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Finartz Ekibi Money 20/20’de

04 Temmuz 2017 Salı 16:06
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Avrupa’nın en büyük fintech, ödeme sistemleri ve finansal hizmetler etkinliği olan Money 20/20 Europe’da ülkemizi ‘Fintech İstanbul’ sponsorluğundaki Finartz, Getir ve Botudio temsil etti.

Finartz Ekibi Money 20/20'de
Finansal teknolojiler alanında dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Money20/20‘nin Avrupa ayağı 26-28 Haziran’da Danimarka’nın başkenti Kophenag’da gerçekleşti. Üç gün süren etkinlik, dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken 400’den fazla konuşmacı da sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi aktarımı yaptı.



Money 20/20 Europe’da en çok konuşulan konular “API’lar”, “Blockchain” ve “Dijital Cüzdanlar” oldu


Katılımcı şirketlerden Finartz’ın Kurucusu ve Genel Başkanı Cihan Demir, etkinlikte en çok, PSD2 regülasyonunun ve bu regülasyondan dolayı ortaya çıkacak API’ların nasıl paraya çevrileceğinin üzerinde durulduğunu belirtti. Buna karşın Finartz şirketinin odaklandığı asıl konunun PSD2’nin son kullanıcı deneyimi üzerinde yaratacağı yenilikler olduğu konuşuldu.


‘Dijital Cüzdanların Cüzdanı’ gelecek


Cihan Demir, etkinliğin en önemli diğer gündeminin ‘dijital cüzdanların cüzdanı’ (wallet of wallets) olduğunu söyledi. Artık müşterilerin bir çok dijital cüzdan ile uğraşmak istemediğini, bu yüzden tüketicinin akıllı telefonları ya da onlara ait işletim sistemi sağlayıcıları tarafından oluşturulan ‘dijital cüzdanların cüzdanı’ kavramının yakın gelecekte hayatımıza geçeceğini belirtti.


Ayrıca Money 20/20 Europe’un daha büyük bir alan ihtiyacı doğduğundan dolayı önümüzdeki yıldan itibaren Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenleneceği açıklandı. Money 20/20 Europe, 4-6 Haziran 2018’de Amsterdam RAI Gösteri ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.


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