Filistin'de "merkep" üzerinde tarih yolculuğu

Nablus'un kuzeybatısındaki Mesudiyye bölgesindeki, Osmanlı döneminde inşa edilen Hicaz demiryolunun "Hicaz Durağı" yakınında duran grubun rehberi, bölgenin tarihine ilişkin bilgiler veriyor.

Birçok tarihi eserin bulunduğu Nablus'un Sabsatiyye beldesindeki zeytin ve badem ağaçları arasında yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden gezi sırasında kahvaltı molası verilerek, hayvanların da dinlenmesi sağlanıyor.

"Merkep" üzerinde tarih yolculuğu fikrinin kurucularından Mufid el-Hac, "Hayatımıza yeni bir deneyim katmak, memleketimizi yürüyerek ya da eşek üzerinde gezmek, tarihimizi incelemek istedik. Denedik ve güzel bir sonuç ortaya çıktı." dedi.



Hac, söz konusu gezinin daha önce hiç eşeğe binmeyenler açısından hoş bir anı olacağına dikkati çekerek, "Tarihi bölgeleri bahar havasında dolaşıyoruz. Bu yolculuğu 'eşek yolu' olarak adlandırdık." diye konuştu.

- "İsrail ürünlerinin boykot edilmesi"

Eşeğin geçmişte ulaşım amacıyla sıklıkla kullanıldığını hatırlatan Hac, "Hicaz Durağı" yakınında başlayan yolculuğun, Sabsatiyye ve İsrail işgali altındaki diğer tarihi bölgeleri kapsadığını belirterek şunları kaydetti:

"Hem geziyor, hem öğreniyoruz. Filistinlilere vatanları hakkında yeni bilgiler veriyoruz. Gezi sırasında çevrenin korunması, iç turizmin desteklenmesi ve hayvanlara şefkat gösterilmesi gibi bir takım şartlarımız var. Öte yandan İsrail ürünlerinin boykot edilmesi ve gezide sadece yerli ürünlerin kullanılması da temel şartlarımız arasında."

"Eşek yolu" projesinin, tahmin edilenden çok daha fazla rağbet gördüğüne dikkati çeken Hac, turların cuma ve cumartesi günleri düzenlendiğini ve kişi başına 20 dolar ücretle "merkep" üzerinde tarih gezintisine çıkılabileceği bilgisini verdi.



Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında gördükten sonra "Eşek yolu" tarih gezintisine katılma kararı aldığını söyleyen Filistinli Ahmed Davud da, "Arkadaşlarımla birlikte çok keyif aldım. Hem bahar havasında gezmiş hem de memleketimizde daha önce ziyaret edemediğimiz tarihi ve turistik yerlerle tanışmış oldum." ifadesini kullandı.

NABLUS (AA) - LUBABE ZEVKAN - Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinli gençler, "iç turizmi desteklemek ve tarihi mekanları gezmek" için "merkepleriyle" birlikte rehber eşliğinde Filistin tarihine yolculuk yapıyor.Anadolu Haber Ajansı