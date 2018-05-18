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Fibabanka’ya “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü”

Sektörün genç ve dinamik bankası Fibabanka, çalışanları için hayata geçirdiği uygulama ve politikalarla, insan kaynakları ve yönetim uygulamaları danışmanlığı alanında dünya lideri olan Aon Hewitt’in 2017 Aon Best Employers programı kapsamında ‘Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Fibabanka’ya “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü”

Sektörün genç ve dinamik bankası Fibabanka, çalışanları için hayata geçirdiği uygulama ve politikalarla, insan kaynakları ve yönetim uygulamaları danışmanlığı alanında dünya lideri olan Aon Hewitt’in 2017 Aon Best Employers programı kapsamında ‘Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:02
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Fibabanka’ya “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü”

Türkiye’de üç yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren ve en az 50 çalışanı bulunan şirketlerin katılımı ile yapılan, Türkiye’nin en geniş katılımlı işyeri araştırması olan Aon Best Employers programında şirketler; çalışan bağlılığı, liderlik, işveren markası ve performans kültürü endeks değerlerine göre değerlendirildi. Aon Hewitt ile birlikte yaptıkları bağlılık araştırması sonuçlarında, yaptığı çalışmalarla bir önceki döneme göre çalışan bağlılığı skorunda ve çalışan deneyimini etkileyen kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkânları, marka gibi diğer iş unsurlarında gelişme göstererek Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan Fibabanka’nın ödülünü Fibabanka İnsan Kaynakları Direktörü Yavuz Çelik teslim aldı.

Kurumların fark yaratabilmesindeki temel unsurun çalışanlar olduklarını vurgulayan Fibabanka İnsan Kaynakları Direktörü Yavuz Çelik, “Dijitalleşen dünyada, iş yapış biçimleri değişmekte, katma değerli fikir üretme, kuruma vizyon getirme gibi konularda çalışanlar şirketlerde daha kritik roller üstlenmekte. Böyle bir ortamda yetenekli ve vizyoner çalışanları şirkete çekmek, onları şirkette tutmak daha da önemli hale geliyor. Biz de Fibabanka olarak insan kaynakları politikamızı bu anlayış doğrultusunda oluşturuyor, çalışanlarımıza ve bankamıza fayda sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızın da böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduk” açıklamasında bulundu.

Fibabanka’dan fark yaratan çalışan uygulamaları:

Fibabanka, hayata geçirdiği “Ailece Fibabankalıyız” staj programı ile, 1994 - 2003 yılları arasında doğmuş ve anne/babası Fibabanka çalışanı olan öğrencilere staj imkanı sunuyor. Çalışanlar doğum günlerinde izinli sayılırken, 6 yaşına kadar çocuğu olanlar, çocuklarının doğum günlerinde de yarım gün izin kullanabiliyorlar. Ayrıca, yine tüm çalışanlar için ücretsiz diyetisyen hizmeti bulunuyor. Banka içi kurulan online iç iletişim platformu “FibaSocial” ile genel müdürlük ve şube çalışanları birbirleriyle hızı bir şekilde iletişim kurabilirken banka genelinde tüm gelişmelerden herkes aynı anda haberdar olabiliyor.

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