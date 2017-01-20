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FİBABANKA A.Ş. ’de görev değişimi

20 Ocak 2017 Cuma 12:00
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27 Aralık 2010’da Fibabanka A.Ş.’nin Fiba Grubu tarafından devralınmasıyla, 7 Ocak 2011’de Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak atanmış olan Bekir Dildar Genel Müdürlük görevini 18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Ömer Mert’e devretmiştir. Bekir Dildar bundan sonraki dönemde Fibabanka A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam edecektir.

FİBABANKA A.Ş. 'de görev değişimi
Bekir Dildar yönetiminde Fibabanka A.Ş., hızlı ve kaliteli müşteri hizmeti vermek misyonuyla kısa sürede şube ve müşteri sayısını artırarak öncelikle Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında, devamında KOBİ, Bireysel Bankacılık ve son olarak da İşletme ve Tarım Bankacılığı alanlarında istikrarlı ve karlı büyüme çizgisini sürdürmüştür. Fibabanka A.Ş., 6 yıl önce satın alındığında 5 ilde 18 şube, 300 personel, yaklaşık 1 milyar TL aktif büyüklüğü ile kısıtlı alanda hizmet verirken bugün itibarıyla, 19 ilde, 73 şube, 1.500’ü aşkın personel  ve Eylül 2016 tarihi itibarıyla 13.5 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü ile Türk Bankacılık sektöründe yerini sağlamlaştırmıştır.

Fibabanka A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilen Ömer Mert, 1969 yılında doğmuştur. 1991 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde 1995 yılında Mühendislik Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında başladığı sigortacılık sektöründe değişik şirketlerde görevler aldıktan sonra 2003-2005 yılları arasında Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de ve 2005-2012 yılları arasında da Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Kurucu Genel Müdür olarak 1 Ekim 2012 tarihinde başlamış olduğu Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin başarısını, dört yıl gibi kısa bir sürede her geçen yıl katlayarak  arttırmıştır. Bu süreçte Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş., CIV Hayat Sigorta A.Ş.’nin müşteri portföyünün ve akabinde Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş’ nin hisselerinin devralınması gibi stratejik adımlarla sektörün önemli oyuncularından biri olma yolunda hızla ilerlemiştir. Ömer Mert’in finans sektöründe 23 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır.
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