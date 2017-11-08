Fibabanka, 2017 yılının ilk üç çeyreğinde net kârını yüzde 34 artırdı

10,2 milyar TL olan toplam kredileri, %39 artışla, 2017 yılı Eylül sonunda 14,3 milyar TL’ye, Kredilerin toplam aktifler içindeki payı %76’ya, Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin %59’unu oluşturarak 11 milyar TL’ye ulaştı. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 2017 yılı 3. çeyrek sonuçlarından memnun olduklarını belirterek; “Bankamız, 2017 yılında da büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmekte ve orta ölçekli banka olma hedefine uygun hareket etmektedir. Bu yıl dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanıyoruz. İkinci çeyrekten itibaren KGF kredilerinin de etkisiyle özellikle KOBİ, ticari ve kurumsal kredilerde büyüdük.



Önümüzdeki dönemde KOBİ, ticari ve kurumsal kredilerin yanı sıra Mikro, Tarım ve Bireysel gibi daha yaygın müşteri ağına ulaşabileceğimiz segmentlerde de büyümeyi hedefliyoruz. Mayıs 2017 başında yurt dışında halka arz yoluyla gerçekleştirilen Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracımız ile daha da güçlenen özkaynak tabanımız, ilerleyen dönemlerde de bankanın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine olanak sağlayacaktır” dedi.

Fibabanka Hakkında:

27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka A.Ş, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da 80 şubesiyle kurumsal, ticari, KOBİ, mikro, tarım, bireysel ve özel bankacılık alanlarında hizmet vermektedir.

Basın Bülteni