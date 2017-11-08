banner181

banner213
Ana SayfaGÜNCEL

Fibabanka, 2017 yılının ilk üç çeyreğinde net kârını yüzde 34 artırdı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:43
Bu haber 2295 kez okundu

Fibabanka’nın 2017 yılı Eylül sonu itibarıyla vergi öncesi kârı 137,8 milyon TL oldu. Bankanın net kârı ise geçen yıl aynı döneme göre %34 oranında artarak 110,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fibabanka, 2017 yılının ilk üç çeyreğinde net kârını yüzde 34 artırdı
 Fibabanka’nın 2016 yılı Eylül sonu itibarıyla;
10,2 milyar TL olan toplam kredileri, %39 artışla, 2017 yılı Eylül sonunda 14,3 milyar TL’ye, Kredilerin toplam aktifler içindeki payı %76’ya, Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin %59’unu oluşturarak 11 milyar TL’ye ulaştı. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 2017 yılı 3. çeyrek sonuçlarından memnun olduklarını belirterek; “Bankamız, 2017 yılında da büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmekte ve orta ölçekli banka olma hedefine uygun hareket etmektedir. Bu yıl dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanıyoruz. İkinci çeyrekten itibaren KGF kredilerinin de etkisiyle özellikle KOBİ, ticari ve kurumsal kredilerde büyüdük.

Önümüzdeki dönemde KOBİ, ticari ve kurumsal kredilerin yanı sıra Mikro, Tarım ve Bireysel gibi daha yaygın müşteri ağına ulaşabileceğimiz segmentlerde de büyümeyi hedefliyoruz. Mayıs 2017 başında yurt dışında halka arz yoluyla gerçekleştirilen Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracımız ile daha da güçlenen özkaynak tabanımız, ilerleyen dönemlerde de bankanın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine olanak sağlayacaktır” dedi.


Fibabanka Hakkında:

27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka A.Ş, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da 80 şubesiyle kurumsal, ticari, KOBİ, mikro, tarım, bireysel ve özel bankacılık alanlarında hizmet vermektedir.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Vatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.