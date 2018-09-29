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Fiba Grubu’ ndan uluslararası sanata destek

Fiba Grubu şirketlerinden Fiba Commercial Properties’in Romanya’daki iştiraki Anchor Grup, Contemporary İstanbul kapsamında başlatılan Galeri Destek Programı dahilinde üç Romen Sanat Galerisi’ni İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu. Kurum, sanata sunduğu bu katkıdan dolayı Contemporary İstanbul’dan özel bir teşekkür plaketi aldı.

Fiba Grubu’ ndan uluslararası sanata destek

Fiba Grubu şirketlerinden Fiba Commercial Properties’in Romanya’daki iştiraki Anchor Grup, Contemporary İstanbul kapsamında başlatılan Galeri Destek Programı dahilinde üç Romen Sanat Galerisi’ni İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu. Kurum, sanata sunduğu bu katkıdan dolayı Contemporary İstanbul’dan özel bir teşekkür plaketi aldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:44
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Fiba Grubu’ ndan uluslararası sanata destek

Bir Fiba Grubu şirketi olan Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties’in (Fiba CP) Romanya’daki iştiraki Anchor Grup, Romen sanatçıları İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

Geçen sene Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin’in fikir önderliğinde Contemporary İstanbul kapsamında başlatılan, bu sene de güçlenerek devam eden “Galeri Destek Programı” dahilinde üç Romen Sanat Galerisi, Contemporary İstanbul’da yer aldı. İlk kez 2017 yılında Özyeğin ailesinin Romanya’daki yatırımı Anchor Grup bünyesindeki Bucuresti Mall ile başlatılan “Galeri Destek Programı” bu yıl daha da genişletildi. FibaCP ve iştiraki Anchor Grup, bu sene de iki galeriden 10 eserin İstanbul’da sergilenmesine destek verdi.

Galeri Destek Programı’na sunduğu katkı nedeniyle Contemporary İstanbul’un düzenlediği özel toplantıda Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin adına teşekkür plaketi alan Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, grup olarak sanata verdikleri değeri vurguladı. Kahraman, “21 yıldır Romanya’da faaliyet gösteriyoruz. Romanya bizim değer verdiğimiz bir destinasyon. Bu coğrafyada yaptığımız projelerin takdir edilmesi bizi onurlandırıyor. Sanata destek verdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Romen sanatçıları İstanbul’daki sanatseverlerle buluşturmanın büyük bir gurur olduğunu anlatan Anchor Grup Genel Müdürü Affan Yıldırım, “Romanya’da 20 yılı aşkın süredir bulunuyoruz. Bu süre zarfında sadece ekonomiye değil, sanata da destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 21. yılımızda Romen sanatçılarını ve sanat galerilerini Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturmak bizim için çok anlamlı” dedi.

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