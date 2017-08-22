Fiat’tan Otonom Atağı, Global İşbirliği!

BMW Grubu, Intel, bir Intel firması olan Mobileye ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA), yaptıkları açıklama ile küresel çapta kullanıma yönelik dünyanın önde gelen otonom sürüş platformunu geliştirme programı için bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Her biri farklı alanlarda uzman şirketler, ortaklık çerçevesinde geliştirilen platformun, teknoloji ve verimliliğini artırmak ve piyasaya sürme süresini hızlandırmak üzere birbirlerinin yetenek ve kaynaklarını birleştirerek sinerji yaratmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmaya giden yolda mühendislerin pek çok, farklı lokasyonda birlikte çalışması öngörülüyor. FCA bu ortaklığa, mühendislik ve diğer alanlarındaki teknik kaynak ve uzmanlığının yanı sıra Kuzey Amerika'daki dikkat çekici satış hacmi, farklı coğrafyalara erişim kabiliyeti ve uzun vadeli deneyimi ile katkı sağlayacak.

Yapmış olduğu değerlendirmede “Otonom sürüş teknolojisini geliştirmek ve daha da ileriye taşımak için, otomobil üreticileri, teknoloji sağlayıcıları ve tedarikçileri arasında işbirlikleri kurmak hayati önem taşıyor” diyen Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Sergio Marchionne sözlerini: “FCA’nın bu oluşuma dahil olması, şirketlerin ortak bir vizyon ve hedefle bir araya gelmesiyle oluşan sinerjiden ve ölçek ekonomisinden doğrudan yararlanmasını sağlayacaktır” şeklinde tamamladı.

BMW Grubu, Intel ve Mobileye, Temmuz 2016’da otonom sürüş özelliğine sahip araçlar geliştirmek üzere iş birliği yapacaklarını ve ileri seviye otonom (Seviye 3) ve tam otonom (Seviye 4/5) sürüş özelliğine sahip çözümleri 2021 yılına kadar üretime sokacaklarını açıklamıştı. Oluşum, o tarihten bu yana, dünya genelinde birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılabilen ve her otomobil üreticisinin marka kimliğini koruyarak kendine uyarlayabildiği bir platform tasarlıyor ve geliştiriyor.

2017 yılı sonuna kadar 40 adet otonom sürüş özelliğine sahip test otomobili yollara çıkartacak olan oluşum, aynı zamanda iş birliği ölçeğini gözler önüne seren Mobileye ve Intel’in 100 adet, Seviye 4 test aracı filosundan elde edilen verileri ile bilgi birikim ve deneyiminden de yararlanmayı hedefliyor.

“Gelişim sürecinin kusursuzluğu ve otonom sürüş teknolojisinin ölçeklenebilir olması bu iş birliğinin başarısında kilit öneme sahip” diye konuşan BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger: “FCA ile birlikte dünyanın önde gelen, OEM Seviye 3-5 otonom sürüş teknolojisini küresel bir ölçekte hayata geçirme hedefimiz doğrultusunda daha da güçlendik” açıklamasını yaptı.

“Mobilitenin geleceği, otomobil ve teknoloji liderlerinin bir araya gelerek geliştirecekleri ve tüm dünyadaki üreticilerin kendi üretim hatlarına uyarlayabileceği, ölçeklendirilebilir otonom sürüş platformuna dayanıyor” şeklinde konuşan Intel CEO’su Brian Krzanich ise; “Dünyanın en güvenli otonom sürüş özelliğine sahip araçlarını geliştirme hedefimize Fiat Chrysler Automobiles’ın sağlayacağı katkılardan dolayı çok memnunuz” diyerek sözlerini tamamladı. Bir Intel şirketi olan Mobileye’nin CEO’su ve Teknoloji Başkanı Profesör Amnon Shashua da yapmış olduğu değerlendirmede: “FCA’nın katkılarından ve geçen sene önemli ilerleme kaydederek hızlıca test ve uygulama aşamasına geçen işbirliği platformunu kullanmasından son derece memnunuz” dedi ve ekledi: “Görüş, algılama ve haritalama ile farklı sensörlerin bir arada kullanılması ve sürüş politikası çözümleri kombinasyonu güvenli ve kullanışlı bir sistemi hayata geçirme, bunun yanı sıra düşük bir maliyetle bütün coğrafyalara ve yol şartlarına uyarlama imkânı sunuyor.”

BMW Grubu, Intel, Mobileye ve Fiat Chrysler Automobiles, açıklanan bu geliştirme ve çözüm ortaklarıyla birlikte, diğer otomobil üreticileri ile teknoloji tedarikçilerini, bu otonom sürüş platformuna katılmaya ve tüm endüstriyi kapsayan geniş kapsamlı bir çözüm oluşturmaya davet ettiklerini belirtti.