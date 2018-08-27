Fiat Professional’dan güvenli Ducato okul servisi!

Fiat Professional Ailesi’nin büyük üyesi Ducato, okul servisleri için yeni mevzuata uygun şekilde geliştirilen versiyonuyla, ticari araçlar dünyasında yine adından söz ettiriyor. Öğrencilerin güvenli koşullarda yolculuk yapmasına olanak sağlayan Fiat Ducato, okul servisi sıkışmayı önleyici özel fitile sahip otomatik kayar kapı, darbeye, suya, toza ve titreşime dayanıklı, gece görüşlü, 30 gün süreyle kayıt yapabilen iç ve dış kameralar, 9 kg hassasiyetli oturmaya duyarlı sensörlü koltuklar, her koltukta üç noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, anlık olarak konum bilgisi sağlayan araç takip sistemi, ışıklı “dur” levhası ve “okul taşıtı” çıkartması ile sunuluyor.

Ducato Okul Servisi’nde sistem, kontak kapantıktan sonra içeride yolcu kalması durumunda, koltuklardaki sensörler vasıtasıyla içerideki yolcuyu algılıyor. Araç 15 saniye boyunca, öncelikle sürücüyü, sesli ve görsel olarak uyarıyor. Müdahale edilmemesi durumunda ise 15 saniye boyunca dörtlü flaşörleri yanık duruma geçiyor. Son olarak, bu süreç içerisinde yine bir müdahale olmazsa, 5 dakika sonrasında, uyarı amaçlı, sürekli olarak korna çalmaya başlıyor. 360 derece çevresel görüş kameraları sayesinde ise sürücünün görüş alanı genişlerken, geri vitese geçildiğinde yayalar için uyarı sesi veriliyor.

16+1 oturma düzenine sahip olan Fiat Ducato Okul Servisi’nde iç mekânda sunulan çift renkli LED aydınlatmaları, yeniden tasarlanan bej kadife koltukları, alüminyum basamakları ve türbin tipi tavan klimasıyla öğrenciler için yüksek konfor vaat ediyor.

2,3 litrelik 130 HP güç ve 320 Nm tork üreten turbo beslemeli Multijet dizel motoruyla sürücüsüne güç ve yüksek ekonomi sunan Fiat Ducato Okul Servisi, 158 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

