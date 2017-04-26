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Fiat Egea’ya Avusturya’dan İki Ödül Birden!

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:47
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Tofaş’ın Bursa’da ürettiği Fiat Egea model ailesine Avusturya’dan iki önemli ödül birden geldi. Avrupa’da Tipo adıyla satışa sunulan Fiat Egea’nın sedan ve station wagon karoserli versiyonları, ÖAMTC (Österreichische Automobil, Motorrad und Touring Club) tarafından düzenlenen yarışmada birincilik ödüllerine layık görüldü. Fiat, otombillerin işletme maliyeti ve güvenlik seviyesi göz önünde bulundurularak, 6 farklı kategoride değerlendirildiği Marcus 2017’den 2 ödülle dönerek dikkat çekti.

Fiat Egea'ya Avusturya'dan İki Ödül Birden!
 Türkiye’ye olduğu gibi Avrupa’ya da damgasını vurmayı başaran Fiat Egea model ailesi, Avusturyalı otomobil kulübü ÖAMTC tarafından anlamlı ödüllere layık görüldü. Avrupa pazarlarında Tipo adıyla satışa sunulan, Fiat’ın kompakt sınıftaki oyuncusu Egea, 2016 yılında yollarla buluşan 47 yeni otomobilin katıldığı ve altı kategoride değerlenedirildiği yarışmada, kompakt sınıf sedan ve station wagon kategorisinde Marcus Ödülleri’ni kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Marcus Ödülleri’nde Fiat Egea/Tipo Sedan 1.3 MultiJet II, yedi rakibini geride bırakmayı başardı. Diğer yandan Fiat Egea/Tipo Station Wagon 1.3 MultiJet II modeli de dokuz model arasından yine büyük ödüle layık görülen otomobil oldu. 
ÖAMTC uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, her modelin işletme maliyetleri pratik ve kapsamlı bir formülle hesaplanıyor ve her kategoride aylık işletme maliyeti en düşük olan yeni model ödülün kazananı oluyor. Ödüller verilirken, otomobillerin en düşük işletme maliyetini sunması gibi, belirli güvenlik kriterlerine de sahip olması gerekiyor. “Ezber bozan” sloganıyla ülkemizde otomobilseverlerle buluşan Fiat Egea’nın “iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” felesefesi, bu önemli ödüllerle birlikte tekrar taçlandırılmış oldu. 

Fiat Egea/Tipo Ailesi, toplam sahiplik maliyetlerine özel önem gösterilerek, satın alma sonrasındaki süreçte de kullanıcıların minimum maliyetle maksimum fayda kazanması ilkesiyle geliştirilmiş olmasıyla ön plana çıkmayı başarıyor. 

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