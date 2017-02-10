FETÖ'nün kapatılan yurdunda hafız yetişecek

ADIYAMAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Adıyaman'a bağlı Besni ilçesindeki özel kız öğrenci yurdu, İlçe Müftülüğüne tahsis edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen özel kız öğrenci yurdu için Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Besni İlçe Müftülüğü arasında protokol imzalandı.

Müftülük yurtta Yatılı Hafızlık ve Kur’an Kursu açmaya hazırlanıyor.

İlçe Müftüsü Hanifi Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OHAL kapsamında kapatılan FETÖ yurdunun Diyanet İşleri Başkanlığı talimatıyla İlçe Müftülüğüne tahsis edildiğini belirtti.

Müftülük bünyesinde Yatılı Hafızlık ve Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere, bir binaya ihtiyaç bulunduğunu, bu konuda birtakım araştırmalar yaptıklarını anlatan Damar, "Bu esnada OHAL kapsamında FETÖ'ye ait olan ilçemizdeki Özel Fırat Kız Öğrenci Yurdu, kapatılma kararının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü kararıyla Yatılı Hafızlık ve Kur’an Kursu olmak üzere İlçemiz Müftülüğüne tahsis edildi." diye konuştu.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle imzalanan protokol kapsamında aylık 750 TL kira bedeliyle yurdu bünyelerine kattıklarını aktaran Damar, yurdun bakım ve onarım işlerini en kısa sürede tamamlayarak, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Damar, "Gerçekten bu konuyu ilçemiz açısından büyük bir eksiklik olarak görüyorduk. Allah'ın izniyle bu eksikliği de en güzel şekilde telafi edeceğiz. Elbette ki yurt faaliyeti zor, hassas bir iştir. Milletimizin desteği ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla birlikte bu işi sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz." dedi.

Anadolu Haber Ajansı