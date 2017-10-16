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Ferrari 812 Superfast Türkiye’de!

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:50
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Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan 812 Superfast’tan bir adet Türkiye’ye getirildi, 2018 yılı kotası ise şimdiden satıldı. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “800 HP’lik motora sahip modelden ülkemize bu sene 1 adet getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız.

Ferrari 812 Superfast Türkiye'de!
Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari’nin, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olarak kabul edilen 812 Superfast, ülkemizde de satışa sunuldu. Türkiye’de 820 bin 770 Euro’dan satışa sunulan yeni model hakkında konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “800 HP’lik motora sahip modelden bu yıl 1 tane getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya da devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Ferrari tarihinin en hızlısı!
6.5 litre V12 yapılı 800 HP’lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor. Dikkat çekici maksimum tork değerinin yüzde 80’i ise 3500 d/d’den itibaren srücünün kullanımına sunulurken, hem sürüşü iyileştiriyor hem de düşük devirlerde bile etkileyici hızlanma sağlıyor.

Günümüzde hiç bir seri üretim ve önden motorlu spor otomobilin ulaşamadığı, litre başına 123HP güç üretimi değerine ulaşmak amacıyla, yine yüksek performans motorlarında ilk defa uygulanan 350 barlık doğrudan enjeksiyon sistemi ve F1 motorlarından ilham alınarak tasarlanmış değişken geometrili hava emiş sistemi entegre olarak görev yapıyor ve bu sayede benzersiz bir performans elde ediliyor. 812 Superfast'in çift kavramalı şanzımanı, daha kısa vites değiştirme süreleri için optimize edilen ve gaz tepkisini daha da keskinleştiren özel vites oranlarına sahip. Aracın gücünü kusursuz şekilde yere aktarmak ve kontrol edebilmek için ise, yine bir  
Basın Bülteni
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