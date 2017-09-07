Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdürülen idman, dar alanda 6 kaleli yapılan minyatür ile dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Giuliano ve Mauricio Isla'nın yer almadığı antrenmanda, Yiğithan Güveli takımdan ayrı çalıştı. Alper Potuk ve Robin Van Persie ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Haber Ajansı