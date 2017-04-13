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Fenalaşan yolcuyu hastaneye kadın otobüs şoförü yetiştirdi

13 Nisan 2017 Perşembe 13:00
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- Manisa'da belediye otobüsünde baygınlık geçiren yolcu, otobüsün kadın şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi

Fenalaşan yolcuyu hastaneye kadın otobüs şoförü yetiştirdi
 MANİSA (AA) - Manisa’da, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracında baygınlık geçiren kadın yolcu, otobüsü kullanan kadın şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Otobüsü kullanan Fatma Güngör, araçta baygınlık geçiren kadın yolcuyu, içeride bulunanların müdahalesinin ardından aynı otobüsle Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdi.

- "Eşini arayarak bilgi verdim"

Manisa merkez Şehzadeler ilçesinde 6 numaralı otobüs hattını kullanan Güngör, gazetecilere, bir yolcunun fenalaştığını belirterek "Güzergahımda seyir halindeyken yolcum bir anda fenalaştı. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdim. Daha sonra da yolcumun eşini arayarak bilgi verdim. Sağlık durumu umarım iyidir." dedi.

Daha önce servis şoförlüğü yaptığını şu anda da belediyenin toplu taşıma araçlarında çalışan tek kadın şoför olduğunu söyleyen Güngör, "Bizim görevimiz de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onlar canlarını bizlere emanet ediyorlar." diye konuştu. 

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Kadın yolcunun baygınlık geçirdiği anlar ile diğer yolcuların yardım etme çabası, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün ön bölümünde koltukta oturan bir kadın yolcunun baygınlık geçirmesi ve diğer yolcuların müdahalesi yer alıyor. 


Anadolu Haber Ajansı
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