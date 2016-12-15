FED YILI ‘’ŞAHİN’’ KAPATTI

Yılın son FED toplantısında kritik faiz kararı verildi ve piyasaların beklentilerine paralel bir şekilde FED faizi 25 baz artırdı ve yeni politika faiz aralığı %0.25-%0.50’dan %0.50-%0.75’e yükseltildi. Piyasa uzun bir süredir bu şekilde bir kararı hali hazırda fiyatlıyordu fakat piyasaların moralini bozan konu, FED’ in faiz adımından ziyade, tahminleri ve beklentilerindeki yukarı yönlü revizyon olduğunu görüyoruz. FED bir önceki toplantıda 2017 yıl sonu faiz beklentisi orta noktasını %1.125 olarak belirlemişti. Bu toplantıda ise bu beklentisini %1.400’e yükseltti ve 2017 yılında 2 faiz artırım beklentisini 3’e çıkarmış oldu. Büyüme, enflasyon ve faiz beklentisini küçük güncellemelerde olsa yukarı yönlü revize etmesi piyasalarda doların ateşini yükseltti. Genel olarak enerji fiyatlarındaki düşüklüğün geçici etkisinin ortadan kalkacağını ve enflasyonun uzun vadeli %2 hedefine ulaşabileceği ön görülüyor. Faiz kararının ardından ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri sert bir şekilde yükselirken, dolar varlıkları küresel anlamda değer kazanımını artırdı. İçeride ise açıklamaların ardından Dolar/TL 3.52 seviyesini aştı.

Toplantı notlarından sonra piyasalar FED başkanı Yellen’ın açıklamalarına odaklandı. FED başkanı Yellen küresel ekonomik görünümün belirsiz olduğunu söylemesine karşın, ABD ekonomisinin iyi bir performans gösterdiğini değerlendirmesi Dolardaki tansiyonu yükseltti. Faizlerin halen düşük olduğunu vurgularken, özellikle Trump kaynaklı vergi politikalarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınması dikkat çekiciydi. Yellen’ın açıklamaları bir miktar piyasalarda sınırlı bir rahatlama yaratsa da, FED’in şahin duruşu oynaklığı artırdı. ABD 2 yıllık tahvil faizi 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken 1.25 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi 101.70 seviyesini aştı. Küresel borsalar eksiye dönerken, Dolar/TL 3.52 seviyesini aştı.

Küresel piyasalarda FED kararı sonrası Dolarda varlıklarında yükseliş artarken, kurun 3.50 seviyesini aşması önemli bir hareketlenme olarak dikkat çekti. 3.50 artık rol değişimine uğrayarak yeni günde teknik destek noktası olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece 3.54-3.55 direnci görülebilir. Buna bağlı olarak endekste eksi bir açılış görme olasılığımız yüksek. 76000 desteği altında bir fiyatlama söz konusu olursa, geri çekilmeler görülebilir.

Piyasalarda gözler artık yeni günde Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakerelerinin durdurulması yönündeki tavsiye kararını görüşülebileceği AB liderler zirvesine dönmüş durumda. Bugün ve yarın sürecek AB liderler zirvesinde Türkiye’nin müzakereleri dondurulması tavsiyesi kabul edilmezse, bu karar TL varlıklarını olumlu yönde etkileyebilir ve kurda tansiyon düşebilir. Fakat FED’in bu kararı ve 2017 yılına dair beklentilerinden dolayı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı devam edebilir. Artık yılı kapatırken, piyasalar artık TCMB’nin son faiz toplantısını beklemeye başladı.

Anadolu Haber Ajansı