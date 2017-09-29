FAV TURKEY kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) tarafından organize edilen FAV TURKEY Sebze Meyve, Kuru Gıda, Kesme Çiçekçilik Fuarı ve Zirvesi başladı.İDTM açıklamasına göre, FAV TURKEY Sebze Meyve, Kuru Gıda, Kesme Çiçekçilik Fuarı ve Zirvesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş tarafın

dan açıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Daniş, Türkiye'de 150 tarımsal ürünün ekonomik olarak üretilebildiğini ifade etti. Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva, kestane, kavun, karpuz, salatalık, fasulye, Antep fıstığı, biber, elma ve mercimekte dünya üretiminde ilk 3'te olduğunu dile getiren Daniş, şunları kaydetti:

"Günümüzde ülkemiz meyve üretiminde dünya 5'incisi, sebze üretiminde ise 4'üncü konumda. Çiftçiyi bilgiyle, topraklarımızı suyla buluşturmamız lazım. Desteklerimiz ve yatırımlar devam ediyor. Meyve ve sebze üretiminin çok daha yukarılara taşınacağını söyleyebilirim. Üretmek yetmiyor. Pazara ulaştırmamız lazım. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte dış ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın artırılması için 9 ülkede tarımsal iş forumları ve toplantıları gerçekleştirdik. Çin hedef pazarlarımızdan biri. Mayıs ayında Çin'de yine büyük bir iş forumu yapacağız. Ekim ayında Tunus'da yapacağız. Bakanlık olarak Afrika açılımımıza da devam edeceğiz."

- "Türkiye çok büyük bir pazar"

Türkiye'nin çok büyük, İstanbul'un da önemli bir pazar olduğunu ifade eden Daniş, "FAV TURKEY ürünlerimizin yeni pazarlara açılmasında ve mevcut pazarlardaki payımızın artmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İDTM Genel Müdürü Rüştü Argıt da " FAV TURKEY Fuar ve Zirvesi sektöründe bir ilk olacak. FAV TURKEY'de bir hayali gerçekleştiriyor; dünyanın ihracat lideri olma yolunda ülkemizin, sebze-meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik sektörlerini, uluslararası bir organizasyonda bir araya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ise dünyadaki çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle açlık sorunun yeniden tırmanışa geçtiğini, 2016 yılında dünyadaki 815 milyon insanın, yani küresel nüfusun yüzde 11'inin açlıktan etkilendiğini bildirdi. Satoğlu, tarımın insan hayatının devamlılığı için gerekli olan gıda ihtiyacını karşılamasının yanı sıra istihdam, ihracat ve ulusal gelire de ciddi katkıları olan bir sektör olduğunu belirtti.

Yurt dışından ve yurt içinden tarım dünyasından önemli isimlerin, bürokratların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı fuarda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 10 ülkenin katılımıyla uluslararası bir zirve gerçekleştirildi. "Akdeniz Havzasında Sürdürülebilir Tarım: Fırsatlar ve İşbirlikleri" konulu zirveye ilgi büyük oldu.

Zirvenin ana sponsoru olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, yaklaşık 1 milyon çiftçinin verdiği sermayelerle kurulan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin en büyük çiftçi kooperatifi birliği olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Haber Ajansı