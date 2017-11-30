Fatma Yeşilova, Zigavus Marmara Bölge Sorumlusu oldu

Fatma Yeşilova, Zigavus Marmara Bölge Sorumluluğu görevine getirildi. Zigavus Pharma, sektöre 2007 yılında saç dökülmesine karşı kokusuz sarımsaklı şampuanı eczanelere sunarak giriş yaptı. Saç dökülmesine karşı bitkisel çözüm olarak sunulan sarımsaklı șampuanın ilk tercih edilen marka olması sebebiyle pazar payını kısa sürede büyüten Zigavus’un saç ve cilt bakım alanında ürünleri eczanelerin dermakozmetik raflarında önemli bir yere sahip.

Zigavus Pharma, İzmir yerelinde başlayan çalışmalarına kısa süre içinde tüm Türkiye’yi katmayı başardı ve hızla yurtdışına açıldı. Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Arnavutluk, Kosova gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Irak, Özbekistan gibi Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine ürün satarak global pazarda payını artıran Zigavus, geniş çaplı araştırmalarla inovatif, yüksek kaliteli, ihtiyaçlara uygun ürünler geliştiriyor. Saç ve cilt bilgisi, yeni teknolojisi, en iyi kaliteye sahip

içerikleriyle kişisel bakım kategorisinde çözüm odaklı hizmet veren Zigavus, dünya genelindeki birçok sağlık ve kişisel bakım fuarlarından davetler alarak bir Türk markası olarak Türkiye’yi temsil etti.