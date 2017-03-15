"FAŞİZMİN RUHU AVRUPA SOKAKLARINDA KOL GEZİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Hollanda'nın bugün sandık başına gittiğini ifade eden Erdoğan, "Atların, itlerin sahiplerinin ne yapılacağı ortaya çıkacak. Bunların, medenilikle alakası yok . Bunların, modern dünyayla alakası yok. Bunlar, Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamında 8 bini aşkın Bosnalı Müslümanı katledenlerdir."

'Bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil"

İstanbul ile Rotterdam'ın "kardeş şehir" olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil."

"Avrupa 'hayır' seferberliğine çıktı"

Erdoğan, halk oylaması öncesi bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin, şunları kaydetti:

"16 Nisan halk oylaması için adeta tüm Avrupa 'hayır' seferberliğine çıktı. Gazeteleri Türkçe 'hayır' manşetleriyle çıkıyor, 'Diktatör Erdoğan'a hayır.' Bunun benim şahsımla alakası yok ki. Türkiye'de bu bir sistem oylaması, bir sistemin değişikliği. Tayyip'le, Erdoğan'la ne alakası var?"

"Kendilerinden olmayana düşman kesiliyorlar"

Avrupa'nın kendisinden olmayan her şeyden korktuğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa, kendi korkularının içinde boğulmaya doğru gidiyor. Türk korkusu aldı başını gidiyor, İslam korkusu aldı başını gidiyor. Hiçbir şeyleri kalmadığı için hayata tutunabilmek uğruna, kendilerine sığınan mültecilerden bile korkuyorlar, kendilerinden olmayan her şeyden korkuyorlar, kendilerinden olmayan her şeye düşman kesiliyorlar."

"AB'nin de içini boşalttılar"

Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize karşı olan tutumlarıyla AB'nin de içini boşalttılar. İşte İngiltere, AB'den ayrılıyor mu? Brexit denilen olayla yaptı referandumunu ve ayrılma kararını verdi. Bundan sonra artık ne AB'nin ne de herhangi bir Avrupa ülkesinin kimseye demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk dersi verme hakkı kalmamıştır. Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor."

"Düşmanlarının değirmenine su taşıyorlar"

Siyasi partilerin halk oylamasına yönelik çalışmalarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hadi Avrupalıları anladık da bizim anamuhalefet partisine ne oluyor? Anayasa değişikliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan hususları sanki öyleymiş gibi anlatıyorlar. Bu şekilde milletimizin kafasını bulandırarak, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyorlar. Halbuki 16 Nisan'da milletimizin oylayacağı anayasa değişikliği, topu topu 18 madde. Ana muhalefetin başındaki zat, açıp bu 18 maddeyi okuma zahmetine dahi katlanmamış."

Anadolu Haber Ajansı