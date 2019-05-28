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Faruk Çelik, Ziraat Bankası'nın yönetimine getirildi

Eski bakanlar yeni görevler almaya devam ediyor. Son örneği; Faruk Çelik.

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'nın yönetimine getirildi

Eski bakanlar yeni görevler almaya devam ediyor. Son örneği; Faruk Çelik.

28 Mayıs 2019 Salı 13:12
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Faruk Çelik, Ziraat Bankası'nın yönetimine getirildi

3 kamu bankasının genel kurulları, dün gerçekleştirildi. Genel kurullarda önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.

Son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

17 Ocak 1956 Artvin Yusufeli doğumlu olan Çelik, 21, 22 ve 23. dönemde Bursa, 24. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

60, 61 ve 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Öte yandan, Abdulkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mevlüt Uysal  Halkbank yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.

Son Güncelleme: 29.05.2019 11:26
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