Farmasi’den yepyeni bir makyaj koleksiyonu

Farmasi makyaj koleksiyonuna eklediği yeni serilerle kusursuz makyaj yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Yeni koleksiyonda yer alan göz farları gözlerde belirginlik ve çarpıcılık yaratmak için ideal bir tercih oluyor. Yumuşacık yapısı ve yüksek renk verme özelliğine sahip 3’lü Far Kiti bakışlarınızı ön plana çıkarıyor. Tekli Kaş Farı ve 3’lü Far Kiti ile ifadenizi belirginleştiriyor.

Makyajınızı mükemmelliğe sabitleyin

Transparan pudra, kusursuz görünen ve dayanıklılığı yüksek bir makyajın olmazsa olmazlarının başında geliyor. Şeffaf bir görünüm veren transparan pudralar ciltteki yağlı ve parlak görünümü alarak daha kadifemsi bir cilt görünümü sunuyor. Farmasi’nin profesyonelliği makyajla buluşturmak için hazırladığı Transparan Pudra cildi, parlak ve yapışkan görünümden uzaklaştırırken aynı zamanda makyajı cildinize sabitlemiş oluyor. Farmasi’nin yeni ürünleri arasında öne çıkan ten makyajının son adımı olarak mükemmel bir sonuç elde etmenizi sağlıyor.

Farmasi Transparan Pudra, sabitleyici özelliği sayesinde günün temposuna ayak uyduruyor ve sizi makyaj tazeleme derdinden kurtarıyor. Bu kompakt pudra, ipeksi yapısıyla ciltteki makyaj fazlalıklarını alıyor ve tüm gün mat bir görünüm sağlıyor. Farmasi Transparan Pudra makyajın rengini bozmuyor ve cildi beyazlatmıyor. Göz altına uygulandığında kapatıcının çizgilere dolmasını engelliyor. Diğer pudralara oranla cildi ağırlaştırmadan makyajı sabitliyor ve makyajın ilk yapıldığı anki kusursuzluğunu tüm devam ettiriyor.

Farmasi Transparan Pudra katalog fiyatı: 24.99 TL

