FACEBOOK ÜÇÜNCÜ TARAF DOĞRULUK KONTROLÜNÜ GENİŞLETİYOR

Asılsız haberlerle mücadele konusuna büyük önem veren ve geçtiğimiz Mayıs ayında üçüncü taraf haber doğrulama programını teyit.org işbirliğiyle Türkiye’de de hayata geçiren Facebook, dünyanın dört bir yanından 17 ülkedeki 27 ortağıyla birlikte üçüncü taraf doğruluk kontrolünü fotoğrafları ve videoları kapsayacak şekilde genişletiyor.

Çalışma şekli: Facebook'un asılsız olma potansiyeli bulunan içerikleri tespit etmek için kullandığı makine öğrenmesi modeli, tespit edilen fotoğrafları ve videoları incelemeleri için üçüncü taraf doğruluk kontrolü yapan ortaklarına gönderiyor ya da bu ortaklar asılsız olma potansiyeline sahip içerikleri kendileri tespit ederek bir fotoğrafın ya da videonun gerçek veya asılsız olduğunu belirleyebiliyor. Facebook, asılsız ya da yanıltıcı içerikleri belirlemek için başka teknolojilerden de faydalanıyor. Örneğin, optik karakter tanıma (optical character recognition –OCR) teknolojisini kullanarak fotoğraflardaki metinleri seçebiliyor ve doğruluk kontrolü yapılan haberlerde kullanılan başlıklarla karşılaştırabiliyor.

Asılsız fotoğrafların ve videoların kategorize edilmesi: Mart ayından beri üçüncü taraf doğruluk kontrolü programı kapsamında yapılan çalışmalar ve testler sonucunda Facebook, fotoğraflardaki ve videolardaki yanlış bilgilerin çoğunlukla üç farklı kategoride ayrıştığını gördü: Üzerinde Oynanmış ya da Uydurma,Bağlam Dışı ve Yazılı ya da Sesli Yanlış İddiada Bulunan. Facebook, fotoğraf ve video doğruluk kontrolü ile bu asılsız fotoğraf ve video türlerinin sayısını daha da azaltmayı umut ediyor.

Fotoğraflar ve videolar arasındaki fark: Fotoğraf ve video paylaşımlarının görsel olmaları sebebiyle daha ilgi uyandırıcı olduğunun farkında olan Facebook, bu paylaşımların kötü niyetli kişilerin kolaylıkla manipülasyon yapmaları için de bir fırsat oluşturduğunu düşünüyor. Ancak, aynı aldatıcı haber, birçok içerik türünde yayılabiliyor, dolayısıyla Facebook, fotoğraflar ve videolarla birlikte, yazılı haberler üzerinden yayılan yanlış bilgilere karşı savunma mekanizmaları oluşturmanın öneminin de altını çiziyor.

Sıradaki adım: Asılsız haberlere karşı verdiği mücadelenin uzun süreli bir sorumluluk olduğunun bilincinde olan Facebook, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni yanlış bilgi türlerinin önüne geçmek adına yeni teknolojilere ve ortaklıklara yatırım yapmaya devam edecek.

Konuyla ilgili Facebook’un resmi bloğunda yayımlanan yazıya ulaşmak için burayı, Facebook Ürün Müdürü Tessa Lyons’un röportajını okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.