Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale, Edirne, Bolu Göynük ve Bursa kültür gezilerine, “Eyüpsultan'dan Mevlana'ya Vuslat Yolculuğu” ile Konya'yı da ekledi.

Eyüpsultan Belediyesi, bu geziler sayesinde, gönüller Sultan'ı Hazreti Mevlana'ya Ebu Eyyup El Ensari'nin selamlarını iletmelerine vesile oldu.

Yüksek Hızlı Tren’le gerçekleştirilen Vuslat Yolculuğu'na 12 bin vatandaşımız iştirak etti.

Türkiye'nin ilk ve tek yüksek hızlı trenle yapılan kültür gezisi projesi olan Vuslat Yolculuğu Projesi, 9.’su düzenlenen Yılın Belediye ve Yerel Yönetim Projeleri Yarışması'nda büyük ödüle layık görüldü.

“EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR TURLARI MÜKEMMEL”

Adil – Suna Özkal:

“Konya'ya altı sene önce arabamla gelmiştim ama bu gezi sayesinde ilk kez hızlı trene bindim. Ayrıca bir rehber eşliğinde Konya'yı gezmek daha faydalı oldu. Hani derler ya ‘gez dünyayı gör Konya'yı’ Konya gerçekten görülesi bir yer. Bu kültür gezilerini herkese tavsiye ediyorum. Eyüpsultan'da birçok kişi bu gezileri dört gözle bekliyor. Başkanımız Remzi Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.”

Harun – Burcu Erdoğan:

“Bu kültür gezileriyle daha da bilinçleniyoruz. Herkes kendi imkanlarıyla buralara gelmeye kalksa çok maliyetli olur. Bu şekilde hiçbir maliyet olmadan bizleri buralara kadar getiren, gezdiren Remzi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Metin – Begüm Biçer:

“Aslında yaşımız kaç olursa olsun hepimizin böyle gezilere ihtiyacı var. Bu vesileyle Yüksek Hızlı Tren’e ilk kez bindim. Belediyenin düzenlediği bu gezileri çok doğru buluyorum, çok da hoşuma gitti. Özellikle bir rehber eşliğinde gezmek çok daha faydalı oldu. Ben bu gezilerde emeği geçen herkese sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum.”

Kübra - Emel Kandas:

“Bolu - Göynük, benim ve annemin katıldığı ilk gezi. Açıkçası böyle bir yer beklemiyordum, Göynük umduğumdan bile daha güzel bir yermiş. Bundan sonraki gezilere de kesinlikle katılmayı düşünüyorum. Bir Eyüpsultanlı olarak belediyemizin çalışmalarından zaten memnunuz ama bu kültür turları için Remzi Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek isterim.”

Musa – Mukaddes Turhan:

“Daha önce Edirne, Konya ve Çanakkale gezilerine katıldık. İleride umarım bu kültür gezilerine yeni şehirler de eklenir. Belediyemize, bu gezide emeği geçenlere ve biz Eyüpsultanlılara böyle güzel bir imkan sunduğu için Remzi Aydın Başkana tüm kalbimle teşekkür ediyorum.”

Yavuz – Sare Kayaoğlu:

“İlk defa bir kültür turuna katılıyorum. Maneviyatla dolu bir gezi oldu benim için. Geldiğimden beri gözümün yaşı durmadı. Çanakkale'ye gelmeden, gezip görmeden burda yaşanılanları anlayamazsınız. İnşallah bundan sonraki kültür turlarına da katılmayı çok istiyorum. Bize bu imkanı sunan başkanımız ve belediyemizden Allah razı olsun.”