Eyüp Sabri Tuncer’den yılbaşı hediyesi seçenekleri

Klasikleşen kokularının yanı sıra yeni ve farklı kokularıyla da kullanıcıya şaşırtıcı deneyimler yaşatan Eyüp Sabri Tuncer, yılbaşı hediyesi alternatifleri ile bu yıl da sevdiklerinizi sevindirecek. Yeni yılda muhteşem kokularıyla sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak 4’lü hediye setleri unutulmaz bir hediye olacak. Eyüp Sabri Tuncer’in en sevilen kokularından oluşan hediye setlerinin içerisinde yaşam alanlarına da ferahlık ve şıklık katacak çubuklu oda kokusu, Argan yağıyla cildinize bakım yapacak el ve vücut losyonu, organik zeytinyağlı sıvı sabun ve kolonya bulunuyor.



Yeni yılın en özel hediyesi

9 farklı koku seçeneğiyle sizi cezbedecek olan 4’lü kişisel bakım seti, önemli günler için sevdiklerinizde anlamlı bir iz bırakıyor.

Eyüp Sabri Tuncer, 4’lü kişisel bakım setleri için farklı kokularda birçok seçenek sunuyor. Baharda açan çay çiçeklerinin esintileri ile sizleri uçsuz bucaksız çay bahçelerine sürükleyen Beyaz Çay, okyanusların derinlerinden gelen ferahlatıcı rayihasıyla büyüleyen Okyanus, Ayvalık zeytin bahçelerinden özenle toplanan ve işlenen zeytin çiçeğinden elde edilen kendine has kokusuyla Ayvalık Zeytin Çiçeği, . Bodrum’un mandalina bahçelerinden dağılan ve Akdeniz’in tüm enerjisini teninizde hissettiren büyüleyici Bodrum Mandalinası, gibi birçok farklı alternatif bulunuyor.

Online alışveriş seçeneği sunan Eyüp Sabri Tuncer, 100 TL ve üzerinde ücretsiz kargo imkanıyla da kolaylık sağlıyor. Tüm ürünleri http://www.eyupsabrituncer.com/ web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Basın Bülteni