Eyüp Sabri Tuncer, cirosunu yüzde 50 artırarak 94. yılını karşılıyor

Genişleyen ürün gamı
Eyüp Sabri Tuncer, şampuan, duş jeli, saç kremi, el ve vücut losyonları, sıvı sabun ve bebek bakım ürünleri, ev bakımı, spa kategorilerindeki 600’ü aşkın farklı ürünüyle kozmetik sektöründeki dev oyuncular arasındaki yerini alıyor. Dünyada artan doğal içerikli kişisel bakım ürünleri talebini portföyünde bulunan vegan sertifikalı, paraben içermeyen, %100 doğal yağlarla zenginleştirilen formülleriyle karşılamayı hedefleyen Eyüp Sabri Tuncer, ülkemizin tamamen yerli sermaye ile kurulmuş en köklü kozmetik firması olmasının gururunu 94.yılında tüm müşteri ve paydaşlarıyla yaşıyor. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer “Son yıllarda piyasaya çıkartmış olduğumuz kişisel bakım ürünlerimiz ile Eyüp Sabri Tuncer farkı ve kalitesini tüketicilere sunuyoruz. Bu doğrultuda kişisel bakım ve ev bakımı alanlarına yaptığımız yatırımlar artarak devam edecek. Bir dünya markası olarak konumlandırdığımız EST 1923 markamızın 58 ülkede tescili yapıldı. EST 1923 için kapsamlı projelerimiz ve ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası fuarlarda bir Türk markası olarak ülkemizi temsil ediyoruz ve EST 1923 markamız ile dünya genelinde mağazalaşmayı hedefliyoruz.” dedi.
Basın Bülteni
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