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Eylül ayında yaklaşık 20 milyon 785 bin yolcuya hizmet verildi

Eylül ayında yaklaşık 20 milyon 785 bin yolcuya hizmet verildi

05 Ekim 2018 Cuma 12:12
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Eylül ayında yaklaşık 20 milyon 785 bin yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılının eylül ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre 2018 yılı eylül ayında;  
Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda % 5,2 azalışla 79.813, dış hatlarda ise % 7,1 artışla 68.009 oldu.  
Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği % 12,2 artışla 43.051 olarak gerçekleşti.  Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte % 2,6 artışla 190.873’e ulaştı. 
Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği % 2,7 azalışla 9.870.047, dış hat yolcu trafiği ise % 12,1 artışla 10.897.477 oldu.
Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre,  % 4,4 artış ile 20.785.281 olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; eylül ayı itibarıyla iç hatlarda % 2,5 azalışla 90.335 ton, dış hatlarda % 11 artışla 292.224 ton, toplamda ise  % 7,4 artışla 382.559 tona ulaştı.

İSTANBUL ATATÜRK VE İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDAKİ HAREKETLİLİK EYLÜL AYINDA DEVAM ETTİ
İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 2 azalışla 1.719.594, dış hatta ise % 3 artışla 4.414.781 olmak üzere toplamda % 1 artışla 6.134.375 olarak gerçekleşti.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 3 artışla 1.992.563, dış hatta ise % 7 artışla 1.083.797 olmak üzere toplamda % 4 artışla 3.076.360 olarak gerçekleşti.

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum) havalimanlarımızın 2018 yılı eylül ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre % 15 artışla 371.826 olarak gerçekleşti.
Gazipaşa Alanya Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre  % 65 artış ile 98.539 oldu.
Antalya Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre  % 24 artışla 3.665.837 olarak gerçekleşti.
Muğla Milas-Bodrum Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre % 58 artışla 261.543 oldu.
Muğla Dalaman Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre % 22 artışla 493.668 olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Eylül Sonu (9 aylık) gerçekleşmelerine göre ise;
Hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,7 artışla 1.551.749, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) % 11,4 artışla 163.987.652, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise % 10,2 artışla 2.909.660 tona ulaştı.
 

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