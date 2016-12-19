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Eylemcileri indirmek istediği terastan düşen polis şehit oldu

19 Aralık 2016 Pazartesi 02:08
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Terör saldırılarını protesto için Ümraniye HDP ilçe binasının terasına çıkanları indirmek isteyen polis memurunun bastığı tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşerek şehit olmasına ilişkin, 2 kişi gözaltına alındı

Eylemcileri indirmek istediği terastan düşen polis şehit oldu
İSTANBUL (AA) - Terör saldırılarını protesto için Ümraniye HDP ilçe binasının terasına çıkan 2 kişiyi indirmek isteyen polis memuru, havalandırma boşluğundan düşerek şehit oldu. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis memuru Numan Şeref Datlı'nın, terör saldırılarını protesto için Ümraniye HDP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın terasına çıkan iki kişiyi indirmek üzere terasa çıktığı belirtildi. 

Açıklamada, bu sırada Datlı'nın bastığı tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşüp şehit olduğu kaydedildi. 

Binanın terasına çıkan 2 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı. 

Bu arada, 21 yıllık polis memuru ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Datlı için yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği ifade edildi. 


Anadolu Haber Ajansı
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