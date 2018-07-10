EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna 2 yeni ortak katıldı

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY Türkiye, yönetim kadrosunu 2 yeni ortak ile daha da güçlendirerek toplam ortak sayısını 47’ye çıkardı. EY Türkiye bünyesine 2004 yılında Denetim Asistanı olarak katılan ve 2015 yılından bu yana Denetim Hizmetleri Yardımcı Ortağı olarak görev yapan Onur Ünal, Denetim Hizmetleri Ortağı olarak yönetim kadrosuna dâhil oldu. 2015 yılından bu yana EY Türkiye Danışmanlık Bölümü’nde Direktör olarak görev yapan ve ayrıca Siber Güvenlik Hizmetleri Liderliğini yürüten Ümit Yalçın Şen ise Danışmanlık Hizmetleri Ortağı olarak atandı. 2017-2018 mali yılında hizmet verdiği Bağımsız Denetim, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Vergi alanlarında %25 ile dinamik büyüme çizgisini koruyan EY Türkiye, önümüzdeki dönemde yeni ortakların da katılımıyla hizmet verdiği tüm alanlarda sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda Danışmanlık bölümünden Burak Baysal, Serhat Akmeşe, Uğur Torun, Denetim bölümünden Emir Taşar, Fatih Polat, Mustafa Emin Aytan, Pınar Şençıtak ve Vergi bölümünden Gökçe Sarısu Kanmaz, Mert Saraçöz yardımcı ortak olarak atandı.

2017-2018 mali yılında EY bünyesinden 2 ortak çıkarmanın gururunu yaşadıklarını belirten EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, “Hizmet verdiğimiz tüm iş kollarında 2017-2018 mali yılında kaydettiğimiz büyüme, müşterilerimize ve ülkemize sunduğumuz hizmetin katma değere dönüştüğünün bir kez daha belirgin bir göstergesi oldu. Özverili çalışmalarıyla EY Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına destek olan yeni ortaklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Daha da güçlenen yönetim kadromuzla müşterilerimizin performanslarını destekleyici hizmetler sunarak hem yurtiçi hem de uluslararası arenada sürdürülebilir şekilde büyümelerine destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

EY Türkiye yeni ortakları hakkında

Onur Ünal

Denetim

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Onur Ünal, 2004 yılından bu yana EY Türkiye bünyesinde çalışmaktadır. Yerel ve uluslararası denetim ve muhasebe standartları konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olan Ünal, UFRS ve SPK muhasebe prensipleri doğrultusunda hazırlanan mali tabloların denetim çalışmalarında görev almıştır. Ayrıca üniversiteler, çalıştaylar, özel ve kamu kuruluşları gibi çeşitli platformlarda Bağımsız Denetim ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konularında eğitimler vermiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi olan Ünal, 2009 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına ve aynı zamanda Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı’na sahiptir.

Ümit Yalçın Şen

Danışmanlık

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümit Şen, aynı üniversitede Enformasyon Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine makina mühendisi olarak üretim sektöründe başlamış olan Şen, üretim planlama alanında görev almıştır. 2003-2005 yılları arasında bilgi teknolojileri (BT) alanında danışmanlık faaliyetleri yürüten bir firmada bilgi güvenliği danışmanı olarak görev alan Şen, 2005 yılında EY Türkiye bünyesine katılmıştır. Bilgi güvenliği, bilgi sistemleri kontrolleri ve bilgi teknolojileri denetimi alanında 14 yılın üzerinde tecrübeye sahip olan Şen, özellikle telekomünikasyon, finansal hizmetler ve enerji sektörlerindeki projelerde uzmanlaşmıştır. Ümit Yalçın Şen, CISSP, CISA, ISO 27001 ISMS Lead Auditor & Lead Implementer, CEH, ITIL, TOGAF, PMP, MCSE, MCSA ve CRMA sertifikalarına sahiptir.