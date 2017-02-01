"Expo Turkey by Qatar"la yeni ticaret köprüsü kurulacak

DOHA (AA) - Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Türk iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Katar'da çok önemli fırsatlar var. Türkiye ile Katar kendi kabiliyetlerini birleştirerek üçüncü ülkelerle kolaylıkla iş yapabilirler. Katarlılara da çağrım, onları fuara, Türkiye'den gelebilecek kabiliyetleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Türkiye ile Katar arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede etkin bir ticari iş birliğinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen Expo Turkey by Qatar'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Kurt, iki ülke arasında stratejik iş birliği ve diplomatik yakınlaşmanın oldukça uzun süredir devam ettiğini belirterek, iki ülke devlet başkanlarının himayesinde gerçekleşen bu süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kurt, son 10 yılda Katarlı otoritelerin ve iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım miktarının 19 milyar dolar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu rakam ile Türkiye, Katar'ın en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Türk müteahhitlerinin Katar'da aldığı işler de var. 7,5 milyar dolarlık taahhüt hizmetleri şu anda Türk müteahhitlerinde bulunuyor. Ticarette milyar dolarlara çıkamadık. Ticaret hacmimiz 770 milyon dolar seviyesinde yer alıyor. Uluslararası piyasalardan kaynaklanan döviz baskısı altında önemli bir çıkış yolunu ortaya koyuyoruz. 18-20 Nisan'da Türkiye'den 300'e yakın firmamızla bu fuarda yer alacağız. Genel bir ticaret fuarı düzenliyoruz, sektöre özel değil. Bu da Katar'ın ticari yapısına uygun bir fuar. Katar dünyanın her yerine sektör ayırt etmeden yatırım yapan, yüksek eğitimli bir ülke."

Katar ve Türkiye ticari ilişkilerine 4 aşamada baktıklarını anlatan Kurt, bunlardan birinin Türkiye'deki iş fırsatları olduğunu, 80 milyonluk bir pazardan söz edildiğini dile getirdi.

Kurt, ikinci olarak Katar'daki iş fırsatlarına bakıldığında, Katar'ın bölgenin en dinamik ülkesi olduğunu aktardı.

Üçüncü aşamanın Türkiye'de yatırım fırsatları olduğuna dikkati çeken Kurt, Katar'ın sanayiden otomotive, mobilyadan inşaata, gayrimenkulden kuyumculuğa yatırım yapmaya hazır bir ülke olduğunu söyledi.

Kurt, dördüncü aşamanın ise Katar'daki yatırım fırsatları olduğuna değinerek, Katar'da gelecek perspektifini sanayileşmiş bir ekonomi üzerine kurduğunu ve bu anlamda ülkede çeşitli sanayi bölgeleri oluşturulduğunu kaydetti.

- "Katar'ın vergi, ticari ilişki ve lojistik gibi avantajları var"

Kurt, Türk şirketlerinin bu bölgeye ve Afrika'ya kolay ihracat yapabilmesi için Doha'yı merkez olarak kullanmasının çok kritik olduğunu vurgulayarak, buradaki şirketlerin çok ciddi vergi, ticari ilişki, lojistik gibi avantajlarının bulunduğunu bildirdi.

15 Temmuz sürecinde Türkiye'nin arkasında duran ilk ülkelerden birinin Katar olduğunu anımsatan Kurt, şunları anlattı:

"Ben özellikle herkesin Orta Doğu ziyaretlerinde Katar'a gelmelerini öneriyorum. Katar, kültürünü yaşatan, koruyan, tarihsel birlikteliğimizin olduğu bir ülke. Türk iş dünyasına çağrım, burada çok önemli fırsatlar var. Türkiye ile Katar kendi kabiliyetlerini birleştirerek üçüncü ülkelerle kolaylıkla iş yapabilirler. Katarlılara da çağrım, onları fuara, Türkiye'den gelebilecek kabiliyetleri görmeye davet ediyoruz."

Kurt, fuara 3 bini aşkın iş adamının gelmesini öngördüklerini belirtti.

- "Türkiye'de gayrimenkulü daha çok yatırım için satın alıyorlar"

Bir gazetecinin, Katarlıların yatırımına ilişkin sorusu üzerine Kurt, "Katarlılar, Türkiye'de daha çok yatırım için gayrimenkul satın alıyor. Segment gözetmeksizin gayrimenkul anlamında Bursa, Trabzon, İzmir ve Bodrum'a yatırım yapıyorlar. Kullanmak için de aldıkları gayrimenkuller var. Katarlı profili en çok cezbeden iki sektörden biri gayrimenkul sektörü. İstanbul çok güzel bir şehir, onunla Londra'yı kıyaslayabiliyoruz ortalama metrekare fiyatları Londra'ya göre oldukça iyi. " dedi.

"Türkiye'nin Katar'da askeri üssü var, Türk şirketlerinin askeri malzeme üretimi konusunda iş birliği bulunuyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kurt, "Katar'ın Türkiye'deki en büyük yatırımı BMC yatırımı. Deniz kuvvetleri ve yazılım anlamında Türkiye'den çeşitli satın almalar gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki savunma iş birlikleri stratejik düzeyde devam ediyor." diye konuştu.

"Kur baskısı yatırımlar anlamında nasıl kontrol altına alınacak?" sorusu üzerine Kurt, "Kurun reel sektörü etkilediğini çok net yaşayan biri olarak konuşuyorum, yurt dışında gerçekleştirdiğimiz bir fuarda kuru sabitledik." yanıtını verdi.

- Yerel para birimi ile ticaret

Katar Ulusal Kongre Merkezi (QNCC) Üst Yöneticisi (CEO) Abdul Aziz Al Emadi ise bu fuar ile iki ülke ve işletmeler arasında ihtiyaç duyulan stratejik ortaklığın kurulmasını ve gelecekteki ekonomik fırsatların önünün açılmasını beklediklerini kaydetti.

Yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına ilişkin soru üzerine Al Emadi, "Biz bunu teşvik ederiz. Biz serbest piyasalarda çalışıyoruz. Bu alanda şöyle bir çözüm önerebiliriz; 'biz Katarlı iş adamları olarak Türkiye'ye gittiğimizde TL'yi kullanalım' önerisini sunuyoruz. Belki biz TL ile ticaret yapabiliriz, çünkü TL ile ticaret yaparsak TL'yi desteklemiş oluruz ve bunun çok önemli bir politika olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Al Emadi, özel sektörü ön plana çıkarmaya önem verdiklerini vurgulayarak bu fuarın buna yardımcı olacağını söyledi.

Türkiye'nin sanayi, iletişim, gıda konusunda çok gelişmiş olduğunu anlatan Al Emadi, Türkiye'nin bu tecrübesini üçüncü ülkelere aktarmayı istediklerini ve Katar'ın böylelikle Türkiye'nin bir kapısı olacağını dile getirdi.​

Bu arada, Doha'daki QNCC'de gerçekleştirilecek fuara, farklı sektörlerden 300'e yakın firma ve 3 bini aşkın iş adamının katılması bekleniyor.

Anadolu Haber Ajansı