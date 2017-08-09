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EWE Turkey Holding’de üst düzey atama!

09 Ağustos 2017 Çarşamba 12:22
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Almanya’nın güçlü enerji şirketlerinden biri olan EWE AG’nin 2007 yılından bu yana Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yüzde 100 iştiraki olarak sürdüren EWE Turkey Holding’in yeni COO’su (Chief Operating Officer) Hasan Yasir Bora oldu. 1 Ağustos 2017 tarihinde yeni görevine başlayan Hasan Yasir Bora, 7 yıldır grup şirketlerinden Kayserigaz’ın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

EWE Turkey Holding'de üst düzey atama!
Türkiye’de 10 yıl boyunca operasyonel faaliyet portföyünü sürekli olarak genişleten EWE Turkey Holding, enerji ve telekomünikasyon sektöründe hizmet veren grup şirketlerinin operasyonel faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde sürdürülmesine destek olmak üzere üst yönetiminde atamalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda; EWE Turkey Holding’in Operasyondan Sorumlu Genel Müdürlüğü’ne (COO) Hasan Yasir Bora getirildi. Bora, 2010 yılından itibaren Genel Müdürlük görevini yürüttüğü Kayserigaz’da 2007 yılında çalışmaya başlamıştı. 1 Ağustos tarihinde yeni görevine başlayan Bora, grup şirketleri Kayserigaz, Bursagaz ve Enervis’in teknik fonksiyonlarından merkezi olarak sorumlu olacak.

Hasan Yasir Bora Kimdir?

1974 İstanbul doğumlu olan Hasan Yasir Bora, 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve ardından da MBA eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1996 yılında İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de başlayan Bora, 2004 yılında Arsan Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde Proje Koordinatörü olarak devam etti. 2007’de Kayserigaz Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak başlamış olduğu görevine, 2010 yılından itibaren Kayserigaz Genel Müdürü olarak devam eden Bora, evli ve 2 çocuk babası.

 
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