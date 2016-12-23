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EWE Enerji Satış ve Pazarlama Direktörlüğü’ne Kadir Bulut Atandı

23 Aralık 2016 Cuma 16:11
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EWE Turkey Holding şirketlerinden EWE Enerji’nin yeni Satış ve Pazarlama Direktörü Kadir Bulut oldu. Bulut, iletişim ve teknoloji sektörlerindeki tecrübesiyle, Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir enerji tedarikçilerinden olan EWE Enerji’nin büyüyen organizasyonunda, Satış ve Pazarlama stratejilerine liderlik edecek.

EWE Enerji Satış ve Pazarlama Direktörlüğü'ne Kadir Bulut Atandı
Enerji sektörünün önemli şirketlerinden EWE Enerji’nin yeni Satış ve Pazarlama Direktörü Kadir Bulut oldu. Kariyerine Logomotif Multimedia’da başlayan Bulut, 7 yıl boyunca Alman Accenture GmhB’de İletişim ve Teknoloji Uzman Danışmanı görevini yürüttü. Kariyeri boyunca teknoloji alanında önemli projelerde, IBM Türkiye’de Yönetim Danışmanlığı ve Türk Telekom’da Organizasyon/Süreç ve Tasarım Müdürlüğü ve İş Geliştirme Müdürlüğü gibi üst düzey pozisyonlarda görev alan Bulut’un organizasyon tasarım tecrübesi ve teknolojik arka planı ile telekomünikasyon sektörüne benzer şekilde büyüyen enerji sektöründe EWE Enerji’nin başarılarına katkıda bulunması bekleniyor. Son olarak Türk Kızılayı’nda Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürütüyordu. İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Kadir Bulut, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Yeni göreviyle ilgili “Üstün hizmet kalitesi kurum kültüründe önemli yer tutan, çalışan kalitesinin yüksek olduğu EWE Enerji ailesine katıldığım için çok mutluyum.” diyen Bulut, “Sektörde teknoloji yatırımları ve hizmet kalitesi ile farklılaşacak olan EWE Enerji’nin başarısı için genç ve dinamik bir ekip ile birlikte çalışacağız.” diye ekledi.
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