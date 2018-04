EVRENOL ARCHITECTS “TASARIM MERKEZİ” OLDU!

Evrenol Architects, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kısa süre önce hayata geçirdiği ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle ortaya koyduğu teşvik desteğini almaya hak kazandı. Uygulama sayesinde “Tasarım Merkezi” ünvanını kazanan Mehpare Evrenol, Burak Karaca ve Tamer Tunbiş ortaklığındaki Evrenol Architects, elde edilecek avantajlarla, öncelikle sahip olduğu insan kaynakları niteliğini artırmayı ve tasarım vizyonunu genişletmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından Ağustos 2016’dan bu yana uygulanan Tasarım Merkezleri teşviği, ekonomide katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler geliştirilmesini, özel sektörde ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi hedefliyor.

Kuruluşundan bu yana edinmiş olduğu deneyimler sayesinde kendi standartları ve kalite yönetim anlayışını oluşturan Evrenol Architects’in bu birikimi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Tasarım Merkezleri teşviğine başvuru sürecini hayli kolaylaştırmış ve pek çok olumlu geri bildirim almalarını sağlamış. İki farklı üniversiteden gelen akademisyenlere, farklı zamanlarda yaptıkları ziyaretlerde projelerinin tasarım felsefelerini, üretim biçimlerini, ekiplerini ve hedeflerini sunan firma ortakları “Akademisyenlerden oluşan bilirkişilerin ofisimize yaptıkları ziyaretler bizim için oldukça keyifliydi” diyor ve ekliyor: “Evrenol Architects olarak master plandan başlayarak iç mimari tasarımın en ince detayına kadar geniş bir perspektifte hizmet veriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana hayata geçirdiğimiz 6 milyon metrekarenin üzerinde projemiz var. Bu bizlere hem gurur veriyor, hem de sorumluluklarımızı arttırıyor. Her bir projede yeni şeyler öğreniyor, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tecrübelerimizden dolayı standartlarımız ve kalite yönetim anlayışımız var. Bunlar sayesinde başvuru sürecimiz oldukça olumlu geçti. Yapıcı geri bildirimler aldık ve eksiklerimizi gidermek adına hızla yola koyulduk.‘’

Aldıkları unvanın tüm ekip üzerinde motive edici bir etkisi olduğunu belirten mimarlar, Tasarım Merkezi ünvanıyla birlikte ilk iş olarak akademinin verdiği geri bildirimler ışığında eksiklerini ve kaynaklarını bularak bunları çözüm getirmeyi planlıyor. Ofisin Kurucu Ortağı Mehpare Evrenol, üretimlerinin akademik ve sosyal ortamlarda paylaşımını arttırmayı ve personelin niteliğini artıracak eğitimlere ağırlık vermeyi birincil hedef haline getirdiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Yıllardır tasarım gruplarından oluşan, oturmuş bir çalışma sistemimiz var. Niyetimiz istihdam ettiğimiz personelin niteliğini daha da arttırmak adına eğitimlere ağırlık vermek. Tasarım gücümüzü geliştirecek gerekli teknik ve donanımsal yeniliklerden maksimumda faydalanmak için bu alanlara yatırım yapmak istiyoruz. Marka bilinirliğini çok önemsiyor, tanıtım çalışmalarımızı arttırmak için adımlar atıyoruz.”



Akademik ortamla yakınlaşarak, üniversitelerle işbirliğini artırmayı, böylelikle hem mimar adayları hem de yüksek lisans öğrencileri ile deneyimlerini paylaşmayı amaçlayan Evrenol Architects’in en önemli hedeflerinden biri de yurtdışında ürettikleri projelerle kazandıkları deneyimleri uluslararası arenada pazarlamak: “Hedefimiz, belirli bir tarzın koruyucusu ve devamı olarak bina yapmak değil; her konsepte, her yere ve duruma göredeğişik, birbirini tekrar etmeyen, her seferinde bir yeniliğin peşinde koşan ama yeniliğin peşinde koşarken insan hayatını, gündelik yaşamını da zenginleştiren tasarımlar yapmak. Tasarım Merkezi ünvanı, bu tasarım mottomuzu hayata geçirmedeki çabalarımızı daha da ivmelendirecek düşüncesindeyiz.”