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Evini Nef’ten al, ödemeye 2019’da başla!

19 Eylül 2017 Salı 11:21
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Gayrimenkul sektörünün lideri Nef, Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan "Şimdi al 2019’da öde" kampanyasına, Basınekspres, Topkapı, Kağıthane ve Sancaktepe’de yer alan projeleriyle katılıyor. Kampanya kapsamında, Nef projelerinden yüzde 5 peşinatla ev alanlar, taksit ödemeye 2019’da başlıyor.

Evini Nef'ten al, ödemeye 2019'da başla!
Gayrimenkul sektörüne getirdiği yenilikçi çözümleriyle adından sıkça söz ettiren Nef, Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan “Şimdi al 2019’da öde” kampanyasına, Nef de 4 projesiyle dahil oldu. Ön satışı başlayan Nef Basınekspres, İş GYO-Nef ortak projesi olan İnistanbul Topkapı, ön lansmanı yapılan Nef Sancaktepe ve Nef Kağıthane Point 05 projeleriyle kampanyaya destek veren Nef, yüzde 5 peşinatla ev sahibi olmak isteyenlere, yüzde 15’i ise bir yıl sonra ödeme imkanı sunuyor. Kalan yüzde 80’in banka kredisi kullanılarak ödendiği kampanyada, taksitlerin ödemesi ise 16 ay sonra, Ocak 2019’da başlıyor. 31 Ekim’e kadar geçerli kampanya kapsamında, projelerden indirimli fiyatlarla ev alma fırsatı sunan Nef, tüketiciye uygun ödeme koşullarının yanı sıra ciddi prim avantajı sunuyor.

349 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
Kampanyaya dahil olan Nef projelerinde, 349 bin TL’den başlayan daire bedelinin, yüzde 5’ini peşin verenler ev sahibi oluyor. Sattığı projelerle, yatırımcısına ortalama yüzde 42 prim kazandıran Nef, Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan kampanya ile ev almak isteyenlere kazanç sağlıyor. Kampanya kapsamında, tüketicilerin ilk taksit ödemelerine 2019’da başlamasıyla, yüzde 15 ile 25 arasında indirim sağlanmış oluyor. 2016 yılında kırılan konut satış rekorununa ardından, 2017 yılında başlayan bu kampanya ile sektörün büyümesine önemli katkı sağlayacağı ve konut satışında bu sene de bir rekorun gelebileceğine işaret ediliyor.



Nef Hakkında

Nef, Timur Holding’in bünyesi altında yer alan bir gayrimenkul markasıdır. 2010 yılından bu yana en küçük alanları değerlendirerek yaşama katan ve insanlar için ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlamayı amaçlayan Nef, bu hedefle çıktığı yolda kısa sürede büyük işlere imza attı. Türkiye’de ve dünyada 6 ülkedeki büyük metropollerde sektörel ihtiyaçları analiz etmek için uzman kişi ve kurumlarla çeşitli anketler ve araştırmalar yapan Nef, hedef kitlenin beklentilerine en uygun şekilde tasarımı odak noktası haline getirerek çalışmakta ve gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk kazandırmak için satıştan pazarlamaya bütün katma değer zincirini yeniden tasarlamaktadır. Dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 4’ü ile aynı anda çalışan dünyanın sayılı gayrimenkul firmasından biri olan Nef, projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra elektrik anahtarlarından kapı kollarına kadar en ince ayrıntılarda bile tasarımı ön planda tutmakta ve dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışmaktadır.

Basın Bülteni
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