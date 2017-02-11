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Evde gaz sıkışması sonucu patlama

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:44
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada, ikisi ağır 3 kişi yaralandı

Evde gaz sıkışması sonucu patlama
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamada ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de sabaha karşı Hasan (24) ve Leyla Ertaş (21) çiftin evinin mutfağındaki tüpten gaz sızmaya başladı. Sızan gazın sıkışması sonucu patlama yaşandı.

Patlama sonrası yangın çıktı, evin bazı duvarları yıkıldı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. 

Patlamada ağır yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine, çocukları İrfan Efe Ertaş (2) ise Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında yanıklar olan karı kocanın hayati tehlikesinin devam ettiği, çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Anadolu Haber Ajansı
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