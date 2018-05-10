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Euromaster’da her şey dahil yağ değişimi fırsatı!

Euromaster’da her şey dahil yağ değişimi fırsatı!

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:32
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Euromaster’da her şey dahil yağ değişimi fırsatı!

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yine çok avantajlı bir kampanyayla otomobil severlerle buluşuyor. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında sürücüler, Mobil 1 motor yağı, yağ filtresi, işçilik ve KDV dahil 189 TL’den başlayan fiyatlarla yağ bakımı kampanyasından faydalanabiliyor. 
Ücretsiz araç check-up’ı  imkânı da sunan Euromaster servis noktalarında, konusunda uzman servis çalışanları, otomobil sahiplerinin araçları için uygun motor yağını seçmesine de yardımcı oluyor. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir motor için uzmanlar, motor yağının düzenli olarak kontrol edilmesini ve yılda en az bir kere motor yağı ile birlikte yağ filtresinin de değiştirilmesini öneriyorlar. 
Sağlıklı motor için yılda 1 değişim şart
Motor yağı, motordaki tüm hareketli parçaları bir kalkan gibi korurken, sürtünme ve aşınmayı azaltıyor. Ayrıca motorun aşırı ısınmasını önlerken, kirlilik oluşumunu ve sızdırma problemlerini kontrol altında tutuyor. Kullanım aralığı, sürüş koşulları ve katedilen kilometreye bağlı olarak zamanla etkisini yitiren motor yağı için uzmanlar, yılda en az bir kez yağ değişimini öneriyor. Doğru aralıklarla gerçekleştirilen yağ değişimi sayesinde motorun ömrü uzarken önemli anlamda yakıt tasarrufu da sağlanıyor. Aracının motor performansını korumak için, kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarında Mayıs ayı boyunca geçerli olacak her şey dahil yağ bakımı kampanyasından faydalanmak isteyen sürücüler, kampanya detayları ile kampanyaya katılan servis noktalarının bilgilerine Euromaster’ın internet sitesinden kolayca ulaşabiliyor.
 

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