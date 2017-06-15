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Euroleague şampiyonluğu Fenerium'a da yaradı

15 Haziran 2017 Perşembe 13:17
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Fenerbahçe erkek basketbol takımının Euroleague'de elde ettiği şampiyonluğun anısına bastırılan tişörtlerden 15 günde 35 bin adet satıldı

Euroleague şampiyonluğu Fenerium'a da yaradı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe erkek basketbol takımının Euroleague’de elde ettiği tarihi şampiyonluk Fenerium'un kasasına da yansıdı. Fenerium açıklamasına göre, şampiyonluğun anısına bastırılan tişörtlerden 15 günde 35 bin adet satıldı. Yaşanan büyük ilgiyle kısa sürede stokların bitme noktasına gelmesi üzerine Fenerium, şampiyonluk tişörtlerinden ikinci parti üretim için sipariş verdi. 35 bin tişörtün satışından Fenerbahçe'nin kasasına 1,5 milyon lira girdi.

Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fenerium tarihinde ilk kez bir tişörtün bu satış rakamlarına ulaştığını belirterek, "Hem Avrupa şampiyonluğu başarısının camiamız üzerinde yarattığı büyük mutluluk hem de Türkiye Ligi’nde final serisinin devam ediyor olması tişörtlere ilgiyi sıcak tutuyor. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, farklı takımlara gönül vermiş sporseverlerin de tişörtlere ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Basketbol ürünlerinden elde edilen gelir 6 milyon lirayı aştı
Şampiyonluk tişörtlerinin yanı sıra Fenerium, Euroleague şampiyonluğuna özel birçok farklı ürün de çalıştı. Şal, şapka ve mug şu an satışta olan diğer ürünler olurken, çok yakında minyatür kupa, rozet ve anahtarlık gibi ürünler de satışa sunulacak. Sezon başından bu yana basketbol özelinde çalışılan ürünlerden elde edilen toplam gelir de 6 milyon lirayı aştı.




Anadolu Haber Ajansı
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