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Euro Kullanmadan Gezebileceğiniz 5 Ülke

Euro’daki yükseliş yurtdışı seyahati yapmak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Peki Euro kullanmadan yurt dışı seyahati yapmak, Avrupa ülkelerine gitmek mümkün mü?

Euro Kullanmadan Gezebileceğiniz 5 Ülke

Euro’daki yükseliş yurtdışı seyahati yapmak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Peki Euro kullanmadan yurt dışı seyahati yapmak, Avrupa ülkelerine gitmek mümkün mü?

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:10
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Euro Kullanmadan Gezebileceğiniz 5 Ülke

Hem doğal güzellikleri ile sizi büyüleyecek, hem de Türk Lirasının daha değerli olduğu ülkeleri online seyahat markası Biletall derledi. Buna göre listede Sırbistan, Romanya, Macaristan, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti listenin üst sıralarında yer alıyor.

Sırbistan

Birbirinde güzel doğal güzellikleri ve Slav mimarisi ile Sırbistan gezilmeye değer bir ülke. Bunun yanında para birimi olarak ülkede Sırp dinarının kullanılması ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan’ı oldukça çekici kılıyor. Bir öğün yemeği ortalama 2-3 Euro ile karşılayabilmek mümkünken gerek şehir içi gerekse şehir dışı ulaşım fiyatları da oldukça uygun. Bununla birlikte eğer kalacak yer konusunda çok rahat düşkünü değilseniz gecelik 5-6 Euro’ya bulabileceğiniz pansiyonlar mevcut.

Romanya

Romanya içerisinde yer alan doğal güzellikleri ile herkesi kendine çeken bir ülkedir. Para birimi olarak Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yer almasına rağmen Euro para birimi burada kullanılmamaktadır. Bunun için ziyaret edilebilecek olan ülkeler içerisinde yer alır. Romanya’da para birimi olarak Rumen leyi kullanılmaktadır. 1 Rumen leyinin de yaklaşık olarak 1.14 TL’ye karşılık geldiği düşünülürse, oldukça hesaplı bir şekilde ülke içerisinde seyahat etmek mümkün olacaktır. Aynı şekilde ülke içerisinde yer alan restoranların gayet ucuz olduğu bilinmektedir. Romanya ülkemizden pek çok ziyaretçiyi de kabul eden bir ülke olarak bilinmektedir.

Macaristan

Romanya gibi Macaristan da Avrupa Birliği içerisinde yer alır. Bu sebeple de her zaman ziyaret edilmek istenen yerler arasında gelmektedir. Macaristan’ın para birimi olarak Macar forintidir. 1 Macar forintinin de 0,016 Türk lirasına karşılık geldiği söylenebilir. Doğal güzellikleri ile dikkat çekmekle birlikte Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olarak Macaristan rotanızda ekonomik bir ülke olarak yer alabilir.

Ukrayna

Türk lirasının en çok değerli olduğu ülkelerden birisi de Ukrayna’dır. Ukrayna içerisinde para birimi olarak Grivna kullanılır. 100 Grivna da yaklaşık olarak 13 liraya tekabül etmekte. Bunun için Türk lirasının Ukrayna içerisinde oldukça değerli olduğu bir gerçektir. Ülkedeki restoranlardan ucuz bir şekilde faydalanılabilecek düzeyde. Aynı şekilde ülke içerisinde yer alan mimari de dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkeler arasında yer almaktadır. Para birimi olarak Euro yerine Çek Korunası tercih edilmektedir. 1 Çek Korunasının da 0,20 TL’ye karşılık gelmesinden dolayı, ülke içerisinde yapılabilecek olan tüm etkinlikler de kişiler için oldukça uygundur. Aynı zamanda mimari özellikleri ile oldukça ilgi çekici bir ülkedir. Ülkedeki ulaşım kolaylığı, ülke içerisinde seyahati önemli ölçüde kolay kılmaktadır. Sanatın çok büyük önem taşıdığı ülkede, eğitime de müthiş derecede önem verilmektedir. Okuma yazma bilenlerin oranı ise %99 oranında.

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