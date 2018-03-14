Euro 4.77'yi, dolar 3.87'yi aştı

Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalesi öncesi tahvil faizlerinin yükselmesi TL üzerinde baskı yaratırken, 10 yılık tahvil faizleri 29 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 12.76'ya kadar çıktı.

Tahvil faizlerindeki artıştan olumsuz etkilenen dolar/TL 3.8731 ile 15 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL 4.7798 ve sterlin/TL 5.3821 ile tarihi zirvelerine çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0,30 kayıpla 118.010 puanda.

Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi TL varlıkları baskı altında bırakıyor. Enflasyonun ardından dün cari açığın beklentiler üzerinde gelmesi piyasaları endişelendirdi.

Diğer taraftan dolar endeksindeki toparlanma da Türk lirasını olumsuz etkiliyor. Endeksin 90 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor.

Analistler, dolar/TL'de 3.85 seviyesinin önemine dikkat çekerek, buranın kalıcı olarak aşılması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini ve yukarı hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

10 yıllık 90 baz puan yükseldi

Tahvil piyasasında yaşanan yükseliş eğilimi ile 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri yükseliş 90 baz puana yaklaştı. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK ve Moody's kararları sonrasında devam etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseldikten sonra dün 25 baz puan yükseldi. Bugün sabahtan beri yaşanan yükseliş ise 15 puana ulaşmak üzere.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.38 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 12.61 oldu. Bugün ise gösterge tahvilde spot piyasada işlem bazında bileşik getiri yüzde 12.76 seviyesindeydi.

ABD enflasyonu bekleniyor

Piyasalarda bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon (15:30) verisi izlenecek.

Fed'in 21 Mart toplantısı öncesi bu yılki faiz artırımlarına ilişkin tahminlerin 2 ila 5 arasında oldukça geniş bir aralıkta bulunması enflasyon verisinin önemini daha da artırıyor. Beklenti enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 1.8 artacağı yönünde.

Uzmanlar, enflasyonun beklentiler üzerinde gerçekleşmesi durumunda dolar/TL'de 3.87 direncinin kırılabileceğini, aşağı durumda ise geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği görüşünde.