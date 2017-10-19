EURAS’TAN KÜLTÜR-SANATA BÜYÜK DESTEK!

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleştirdiği faaliyetlerle, Türkiye’nin en önemli kültür-sanat olayına büyük destek verdi. Avrasya Üniversiteler Birliği(EURAS), Türkiye’nin en köklü film festivallerinden olan ve Adana BüyükşehirBelediyesi öncülüğünde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana FilmFestivali’ne verdiği destekle, kültür-sanat hayatına önemli bir katkıdabulundu.
GENÇ SİNEMACILARA DESTEK ÖDÜLÜNE EURAS İMZASI
Hem etkinlik alanında, hem dearka planda gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çeken EURAS, festivalbünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve genç sinemacılara bir çeşit destekanlamını taşıyan “En İyi Öğrenci Kısa Film” ödülünün de koordinatörlüğünüüstlendi. Yüzlerce katılımcının yer aldığı yarışma kolunda, Türkiye’den ve yurtdışından alanının ünlü yönetmenlerinin yer aldığı jüri üyelerinindeğerlendirmeleri sonucunda belirlenen 4 finalist, ödüllerini ÇukurovaÜniversitesi’nde düzenlenen törenle aldı.
İŞTE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER
Basın Bülteni
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