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EURAS’TAN KÜLTÜR-SANATA BÜYÜK DESTEK!

19 Ekim 2017 Perşembe 16:11
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Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleştirdiği faaliyetlerle, Türkiye’nin en önemli kültür-sanat olayına büyük destek verdi.

EURAS'TAN KÜLTÜR-SANATA BÜYÜK DESTEK!
EURAS’TAN KÜLTÜR-SANATA BÜYÜK DESTEK!
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleştirdiği faaliyetlerle, Türkiye’nin en önemli kültür-sanat olayına büyük destek verdi. Avrasya Üniversiteler Birliği(EURAS), Türkiye’nin en köklü film festivallerinden olan ve Adana BüyükşehirBelediyesi öncülüğünde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana FilmFestivali’ne verdiği destekle, kültür-sanat hayatına önemli bir katkıdabulundu.

GENÇ SİNEMACILARA DESTEK ÖDÜLÜNE EURAS İMZASI
Hem etkinlik alanında, hem dearka planda gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çeken EURAS, festivalbünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve genç sinemacılara bir çeşit destekanlamını taşıyan “En İyi Öğrenci Kısa Film” ödülünün de koordinatörlüğünüüstlendi. Yüzlerce katılımcının yer aldığı yarışma kolunda, Türkiye’den ve yurtdışından alanının ünlü yönetmenlerinin yer aldığı jüri üyelerinindeğerlendirmeleri sonucunda belirlenen 4 finalist, ödüllerini ÇukurovaÜniversitesi’nde düzenlenen törenle aldı.

İŞTE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER

Ödül kazanan isimler ve yapıtlarışöyle:

En İyi Belgesel Film: 683 (CanberkŞimşek)

En İyi Canlandırma Film: Eat,Pray, Bird (Huang Ji, Derrick Fun, Jeremy Teo)

En İyi Deneysel Film: Tablo (Mertİnan)

En İyi Kurmaca Film: 3,5 Lira(Hasan Ali Kılıçgün)

EURAS STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

EURAS öte yandan, Türkiye’nin buen görkemli sinema bayramının etkinlik alanında, festival süresince yer alanstandıyla ziyaretçileri ve meraklı kalabalığı karşıladı. Stantları ziyaret edenkatılımcılar EURAS, eğitimde uluslararasılaşmanın önemi, EURAS’ın amaçları,hedefleri ve EURAS üyeleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildi.

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