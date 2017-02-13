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Eurasia Rail 2017, 70 Ülkeden 10 Bin Ziyaretçiyi Buluşturmaya Hazırlanıyor!

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:00
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2– 4 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Eurasia Rail; 30 ülkeden 300 katılımcı firmayı ve 70 ülkeden gelen 10 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak. Avrasya bölgesinin tek, dünyanın en büyük 3. demiryolu fuarı olan Eurasia Rail; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve T.C. Devlet Demiryolları’nın ev sahipliğinde, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, KOSGEB ve UIC tarafından destekleniyor. Eurasia Rail ile eş zamanlı düzenlenecek konferans ve seminerler ile sektör profesyonelleri alanında kanaat lideri isimler ile buluşturacak.

Eurasia Rail 2017, 70 Ülkeden 10 Bin Ziyaretçiyi Buluşturmaya Hazırlanıyor!
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey’nin grup şirketleri arasında yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail; 2 – 4 Mart 2017’de 7’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki uluslararası üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getiren fuar, Avrasya Bölgesi’nde demiryolu ve hafif raylı sistemler profesyonellerinin bir araya geldikleri verimli bir iş platformu olarak 70 ülkeden 10 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

 

Eurasia Rail, demiryolu sektörüne bilgi akışı sağlayacak konferansa ev sahipliği yapacak...

 

Profesyonel ziyaretçilerin sektörün önde gelen üretici firmalarıyla buluşmasını sağlayan, yenilikleri yakından takip etmelerine fırsat sunan Eurasia Rail, eş zamanlı düzenlenecek konferans programı ile de sektörel bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda önemli bir platform oluşturacak. Düzenlenecek konferansta “Demiryolu Açık Oturumu”, “Kent içi Raylı Sistem Sorunları”, “Yeni Demiryolu Mevzuatı”, “Demiryolu Çeken-Çekilen Araçlarındaki Gelişmeler”, “Yol Bakımı Emniyeti” ve “Demiryollarında Özel Konular” başlıkları işlenecek.

 

Hedef pazarlardan alım heyetleri ağırlanacak…

 

Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla düzenlenecek “Yurtdışı Alım Heyetleri Programı” bu yıl T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşecek. ITE Turkey ev sahipliğinde hedef pazarlardan alım heyetleri de ağırlanacak.

 

Fuara katılım gösterecek olan ve sektöre yön veren firmalar yeniliklerini katılımcılar ile paylaşacak…

 

Demiryolu ve raylı sistemler sektöründeki başarılı projeleri ile sektöre yön veren 300 firma merak uyandıran projelerini, yenilikçi ürün ve teknolojilerini fuarda ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

 

Eurasia Rail; 2019 yılından itibaren İzmir fuar alanında gerçekleştirilecek…

 

Raylı sistemler sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve sektöre ışık tutan Eurasia Rail; 2019 yılından itibaren her iki senede bir, daha geniş sergileme alanına sahip olan İzmir’deki fuarizmir’de gerçekleşecek. Fuarda sektör ile ilgili son gelişmeler ve yenilikler sergilenirken, yine demiryolu ve teknolojileri içeriğine sahip konferans ve seminerler düzenlenecek.
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