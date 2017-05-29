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Etiyopyalı Müslümanların yüzü Türkiye Diyanet Vakfıyla güldü

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:34
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Vakıf, Etiyopya'da bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdı

Etiyopyalı Müslümanların yüzü Türkiye Diyanet Vakfıyla güldü
AFAR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'nın Afar eyaletindeki bin 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yaptı.

Afar'ın Asaita şehrindeki ihtiyaç sahibi ve mülteci bin 500 aile TDV'nin gıda desteğinden faydalandı.

TDV Proje Yöneticisi Yüksel Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım organizasyonu kapsamında yaklaşık 40 ton gıda dağıtıldığını söyledi.

Vakıf olarak ramazanda 65 ülke ve 278 bölgede faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Sezgin, bu sene "Üzerinde Kardeşinin Hakkı Var" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlattı.

Sezgin, bölge halkının kuraklık sebebiyle zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, Eritre'den gelen çok sayıda mültecinin de buradaki kamplarda yaşam savaşı verdiğine işaret etti.

Kamplardaki gıda maddelerinin yetmediğini ve halkın Türkiye'den gelen yardımları görünce ayrı bir sevince kapıldığını belirten Sezgin, "İnsanlar Müslüman Türk kardeşlerinin ramazan ayında yanlarında olduklarını görmekten ayrı bir mutluluk duyduklarını söylüyor." dedi.

Sezgin, Etiyopya'daki yardım çalışmalarının ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak, "Burası Necaşi Hazretleri'nin memleketi. Necaşi Hazretleri'nin torununa vefa borcunu ödemek için buradayız." ifadesini kullandı.

Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Acar da Asaita şehrinde, TDV'nin bir ay önce de kuraklık nedeniyle 5 bin aileye, 160 ton acil gıda yardımı ulaştırdığını anımsattı.

Acar, "Ramazan bereketini buradaki kardeşlerimizle yaşamanın sevincini duyuyoruz. Türkiye'nin iyilik eli dünyanın dört bir yanına TDV ile ulaşmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kuraklık nedeniyle tarımın sınırlı şekilde yapıldığı bölgede açlık ve susuzluk en büyük problemler arasında geliyor. Yoksul halk çoğunlukla hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyor. 

Anadolu Haber Ajansı
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