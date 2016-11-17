banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

ETİS LOJİSTİK, LOGİTRANS FUARI’NA DAMGASINI VURDU

17 Kasım 2016 Perşembe 11:24
Bu haber 866 kez okundu

10. Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na katılan Etis Lojistik, güçlü ve profesyonel kadrosuyla fuara damgasını vuruyor. Etis Lojistik Genel Müdürü Sinan Çıtak, bu yıl fuarda daha çok müşteri ve tedarikçi ile temas kurmak istediklerini söyledi.

ETİS LOJİSTİK, LOGİTRANS FUARI'NA DAMGASINI VURDU
Taşımacılık, depolama ve terminal hizmetleri ile entegre lojistiğin iddialı oyuncularından Etis Lojistik, 16-18 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 10. Kez düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na katılıyor. Etis, misafirlerini 10. Salon 303 numaralı stantta ağırlıyor. Etis Lojistik Genel Müdürü Sinan Çıtak, bu yıl fuarda daha çok müşteri ve tedarikçi ile temas kurmak istediklerini belirterek, “Sinerjisi ve enerjisi yüksek bir ekip ile fuara katıldık” dedi. Sektörün önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını ifade eden Sinan Çıtak, yenilenen kadroları ile sektörde başarılara imza atmaya devam ettiklerini vurguladı. Göreve geldiklerinde reorganizasyona giderek iş yapış şekillerini tamamen değiştirdiklerini hatırlatan Çıtak, detaylı bir analiz yapıp yeni bir organizasyon şeması çıkardıklarını ve hedeflerini belirlediklerini söyledi.

Yeni projeler üzerinde çalışıyor
İlk iş olarak verimliliğe odaklandıklarını kaydeden Çıtak, hem dağıtım hem de maliyet operasyonlarında verimliliği nasıl artırabileceklerini planladıklarını belirtti. Çıtak, şöyle devam etti: “İnsanları daha farklı düşünmeye yönelttik. Hızlı adımlarla bu süreci yönetmeye ve ayrıca müşteri memnuniyetini artırmaya yoğunlaştık. Yeni yapılanmanın ardından müşterilerden çok olumlu geri dönüşler almaya da başladık. 2017 yılında verimlilik oranlarını daha da artırmayı planlıyoruz. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.”

Sektördeki gücünü artırıyor
Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Sinan Çıtak, orta ve uzun vadeli stratejik planlarına uygun olarak hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyledi. Altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Çıtak, artan müşteri portföyleri ile birlikte filo yatırımlarına da devam ettiklerini vurguladı. Çıtak, “Son olarak filomuza 37 yeni araç kattık. Sektördeki konumumuzu giderek güçlendiriyoruz. Güçlü filomuzla Türkiye’nin 3 bin noktasına taşımacılık gerçekleştiriyoruz. Önümüzde çok büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz. Bu amaçla stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni yatırımlarla hizmet ağımızı ve çeşitliliğimizi artıracağız. Gelecekte sektörün güçlü ve etkin oyuncularından biri olma hedefiyle müşterilerimize en iyi kombine lojistik çözümleri sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Uluslararası taşımacılığa hazırlanıyor
Uluslararası nakliye hizmetlerini önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Sinan Çıtak, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Müşteri portföylerini de her geçen gün genişlettiklerine işaret eden Çıtak, “Her yıl portföyümüze yeni müşteriler eklemeye de devam ediyoruz. Proje lojistiğinde, su ve gazlı içecek gruplarında hizmet veriyoruz. Ayrıca Tarım lojistiğinde farkındalık yaratmak istiyoruz. Tabi ki uzun bir fizibilite dönemi geçirmek ve altyapısıyla doğru başlamak birincil hedefimizdir. Tarım lojistiği alanında da yeni müşterilerle büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanda yatay büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.


Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.