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Estetik Unsurlar Kadar Binanın Zemini De Önemli

06 Nisan 2017 Perşembe 13:52
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Yatırım ya da kullanım amacıyla konut satın almak isteyenlerin karşısına birçok kriter çıkıyor. Konutun kısa sürede getiri sağlaması için, deprem yönetmeliğine uygunluğu, bina yaşı, zemini ve lokasyonu gibi birçok unsura dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Estetik Unsurlar Kadar Binanın Zemini De Önemli
Türkiye’de gayrimenkul, hem önemli bir ihtiyaç hem de kar sağlayan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bahar aylarında, havanın ısınması ve yağışların sona ermesiyle ev arama telaşı da başlıyor. Konut sahibi olmak isteyenlerin, yatırım ya da kullanım amaçlı olarak tercih edecekleri konutların lokasyonu, ulaşım araçlarına yakınlığı, Deprem Yönetmeliği’ne uygunluğu gibi birçok etkeni de incelemeleri gerekiyor. A. Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve emlaksatan.com sitesinin kurucusu Abdurrahman Koç, en kazançlı yatırım araçlarının başında yer alan gayrimenkulün, kısa sürede getiri sağlaması için tavsiyelerde bulundu.

Yaşam Standartlarına Uygun Bölge Seçilmeli

Konut seçimindeki püf noktalar hakkında ipuçları veren Koç, “İlk etapta, almayı düşündüğünüz konutun finansal gücünüze uygun olması size zorluk yaşatmayacaktır. Kullanım amacıyla almayı düşündüğünüz konutun bulunduğu semt, oda sayısı, binanın yaşı ve lokasyonunun yaşam standartlarınıza uygunluğu en önemli noktalar arasında bulunuyor. Tüm bu unsurların yanı sıra binanın zemin etüdü, kullanılan malzemelerin kalitesi, enerji tasarrufu, ısı ve ses yalıtımı ile deprem yönetmeliğine uygunluğu da çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Yatırım yapmak amacıyla konut almak isteyenlere yönelik de tavsiyelerde bulunan Koç, “Konutun, değer kazanmakta olan bölgede bulunması ve kira getirisi yüksek olan lokasyonda yer alması uzun vadede kazanç sağlayacaktır. Ayrıca ulaşım araçlarına yakınlığı, çevresinde hastane, okul, park gibi kamusal ve sosyal unsurların olması da değer katar.” dedi.

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