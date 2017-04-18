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ESTA’NIN RUSYA’DA İNŞA ETTİĞİ DEV KOMPLEKS AÇILDI!

18 Nisan 2017 Salı 12:47
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Son 10 yılda gerçekleştirdiği ikonik yapılarla adından söz ettiren Türk inşaat şirketi ESTA Construction’ın dünyaca ünlü Fransız perakende grubu Immochan için Rusya’nın Samara Togliatti bölgesinde inşa ettiği dev alışveriş kompeksi AQUARELLE açıldı.

ESTA'NIN RUSYA'DA İNŞA ETTİĞİ DEV KOMPLEKS AÇILDI!
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” Engineering News Record (ENR) listesinde bir önceki yıla göre 13 basamak yükselerek 174’üncü sırada yer alan ESTA Construction’ın projeleri hız kesmeden sürüyor. ESTA Construction’ın dünyaca ünlü Fransız perakende grubu Immochan için Rusya’nın Samara Togliatti bölgesinde 16 ay gibi kısa bir sürede inşa ettiği ve elli milyon dolara mal olan dev alışveriş kompleksi AQUARELLE açıldı. Toplam 62 bin 460 m2 üzerine inşa edilen kompleks, doğa dostu yapısıyla BREEAM Sertifikası almaya da hak kazandı.
Projenin ESTA Construction için bir gurur kaynağı da iş ve işçi güvenliği konusunda yakaladığı başarı oranı. ESTA projelerinde uygulanan dünya standartlarındaki iş ve işçi güvenliği protokolleri ile proje boyunca 620 kişiye ulaşan ESTA personeli 1.200.000 adam/saat boyunca iş gücü kaybına neden olabilecek iş kazası yaşamadı.
Projeyle ilgili konuşan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “ESTA Construction olarak Rusya pazarında dev bir projeyi daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Fransız perakende devi Immochan için hayata geçirdiğimiz alışveriş kompleksi Samara Togliatti bölgesinin yıldızı olacak” dedi. Türkiye’de de yatırım hamlesine başladıklarının altını çizen Demirbilek, “Beyoğlu, Acıbadem, Basın Ekspres, Bahçelievler ve Ege – Akdeniz çanağının kalbi olacak yarım ada projesi ESTA Amos Living ile toplam değeri 1 milyar doları aşan projelerle Türkiye’de de yakın gelecekte çok önemli işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.
Teknolojik ve yenilikçi altyapı
ESTA Construction’ın Beyoğlu’nda hayata geçireceği ESTA Beyoğlu, daire ve ticari alanlardan oluşacak bir yaşam projesi olacak. Mimarisi, teknolojik ve yenilikçi altyapısıyla dikkat çeken ESTA Beyoğlu projesi 40 bin metrekarelik toplam inşaat alanı üzerinde yükselecek. Anadolu yakasının en önemli lokasyonlarından Acıbadem’de Başbakanlık TOKİ güvencesi ile hayata geçecek Acıbadem projesi ise doğa dostu mimari anlayışıyla 30 dönümü aşan alan üzerinde, yeni bir sosyal yaşam merkezi olacak.


İstanbul’un son yıllardaki en önemli ticari üstlerinden biri olan Basın Ekspres yolu üzerinde konumlanan ESTA Basın Ekspres ve ESTA Bahçelievler projeleri bölgeye farklı bir bakış açısı getirecek. 28 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan ESTA Basın Ekspress projesinde; rezidans konseptinde yaşam alanları ve A sınıfı ofisler bulunuyor. Proje, 3 farklı metro ve yeni yapılacak tünellerin kesişme noktasında bulunuyor. ESTA Bahçelievler projesi, 30 dönüme yakın alanda konut ve ticari alanlardan oluşan aile yaşamına en uygun lokasyonda doğa dostu bir proje olma özelliği taşıyor.
Ege – Akdeniz çanağının kalbi: Amos Living
Türkiye’de konut sektörünün henüz doyuma ulaşmadığını ve özellikle yabancı yatırımcılar için halen cazibe merkezi olduğunu söyleyen ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, Marmaris’te hayata geçirecekleri projeyi bu bakış açısıyla tasarladıklarını söyledi. Yarımada projesi ESTA Amos Living’in Ege -Akdeniz çanağının kalbi olacağını belirten Demirbilek, “ESTA Amos Living, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bir yabancıdan, bir nevi millileştirdiğimiz bir yarım ada üzerinde yükselecek. Burada uzun soluklu bir çalışma söz konusu. Çünkü hayata geçireceğimiz proje birçok ilki içinde barındıracak. Hem teknolojisi hem mimarisi hem de ülke turizmine sağlayacağı katkıyla çok konuşulacak. Bu proje için ESTA Construction ailesi olarak özel bir dikkat ile çalışmaktayız. Amos Living projemiz doğa dostu, çevre aşığı bir proje olarak örnek olacak” dedi. ESTA’nın hedefleri ile ilgili olarak daha önce yapılamayanı yapmak olarak belirten Demirbilek, “Uluslararası tecrübe ve birikimlerimizi ülkemize taşımaya başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizdeki tüm projelerimizin mimari tasarımları ile dünyanın önemli mimarlık ödüllerini almaya aday olacağız” diye konuştu.
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