Esnaf ve sanatkarlara dev hizmet: Esnaf Kart

PTT A.Ş. ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü arasındaki protokolle hayata geçirilen Esnaf Kart’ın lansmanı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN’in katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ lansmanda yaptığı konuşmada Esnaf Kart’ın faydalarına işaret ederek esnaf ve sanatkarların ürünlerini ePttAVM.com aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırabileceğini söyledi. Bunun müthiş bir imkan olduğunu kaydeden Bakan TÜFENKCİ, Esnaf Kart’ın 2023 e-ihracat hedeflerinin yakalanması bakımından da önemli bir proje olduğunu ifade etti. Bakan Bülent TÜFENKCİ, Esnaf Kart’ın esnafın finansmana erişimi noktasında yeni bir model olduğunu, ayrıca bu kart aracılığıyla esnaf ve sanatkarların Pttcell, PTT Kargo, PTT KEP, PTT Sigorta, nakit ve değerli taş lojistiği gibi PTT hizmetlerinden indirimli bir şekilde yararlanacağını söyledi. “Maşallah, PTT’de hizmet çok. AK Parti hükümetleri PTT’yi öyle bir noktaya getirdi ki artık Türkiye’de kabına sığmıyor, dünyaya açılıyor. Göreceksiniz, inşallah bu çalışmalarla, Sayın Bakanımızın, Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dünyada da lider haline gelecek” diyen Bakan TÜFENKCİ, Esnaf Kart’taki güzel işbirliği dolayısıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT A.Ş.’ye teşekkürlerini iletti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ sözlerini “Esnaf büyüsün, Türkiye büyüsün. Hedefimiz bu” diyerek tamamladı.

“ESNAFIMIZ PTT DESTEĞİYLE DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN ise lansmanda yaptığı konuşmada Esnaf Kart’ın 1 milyon 700 bini aşkın esnaf ve sanatkara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Hükümet olarak esnafa her zaman büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan ARSLAN, “Girişimci desteğinden faizsiz krediye birçok düzenleme yapıldı, yapılmaya devam ediliyor” dedi. Esnaf Kart sayesinde esnafın PTT Bank’tan özel faiz oranlarıyla kredi alabileceğini, Pttcell, PTT Sigorta, PTT Kargo ve PTT KEP hizmetlerinden indirimli faydalanabileceğini kaydeden Bakan ARSLAN, “Bunların yanı sıra e-ticaret alanında esnafımızın dışarıya açılması, daha fazla ihracat yapması ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması adına bu uygulamayı çok önemsiyoruz. ePttAVM.com sitesi esnafımızın çok daha rahat şartlarda, çok daha güvenli bir şekilde ihracat yapmasına imkan verecek” dedi. Esnafın kargo ve gümrükleme masrafı olmaksızın dünyanın her yerine ulaşma imkanına kavuşacağını belirten Bakan ARSLAN, “ePttAVM.com esnafımıza satış, pazarlama ve reklam desteği verecek. Böylece şu anda anlaşmamız bulunan 22 ülkeye devlet güvencesiyle satış yapılabilecek. Kısaca, esnaf ve sanatkarımızın PTT desteğiyle bundan sonra daha da güçlü olacağı konusunda hiç şüphemiz yok” dedi.

Bakan Ahmet ARSLAN konuşmasında PTT’nin değişim ve dönüşüm sürecine de işaret ederek, “Son 15 yılda PTT, Hazine’ye her yıl yüzlerce milyon yük olan bir kuruluştan tam tersine Hazine’ye her yıl yüzlerce milyon Türk lirası gelir aktaran, bu ülkeye katma değer oluşturan bir şirket haline geldi” dedi. Bakan ARSLAN, PTT’nin küresel posta sektöründe söz sahibi bir konuma ulaştığını ve bir dünya devi haline geldiğini vurguladı. Bakan Ahmet ARSLAN konuşmasını Esnaf Kart’ın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek tamamladı.

“BU PROJEYLE BİR PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORUZ”

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK ise ülkemizin iki köklü kuruluşunun “İnsanımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız? Esnafımızın üretimini nasıl artırırız?” düşüncesiyle bir araya geldiğini belirterek, “Biz de çorbada tuz misali, ekonomimizi büyütme adına, esnafımızı canlandırma adına, esnafımızın rekabet edebilirliğini artırma adına bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Esnaf Kart’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür BOZGEYİK, “Biz bu projeyle aslında bir paradigma değişikliğine gidiyoruz. E-ithalattan e-ihracata yönelik bir paradigma değişikliğinin en temel ayağını gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, biz PTT olarak çok önemli lojistik işleri yapıyoruz, dünya posta teşkilatları içerisinde hatırı sayılır bir noktaya geldik, ama arkadaşlarımızla içimizi sızlatan odur ki, bunların önemli bir kısmı ithalata dayalı lojistik. Biz şimdi sizinle birlikte ihracata dayalı lojistiğimizi, daha da önemlisi esnafımızın rekabet gücünü artırmak için çaba içinde olacağız” diye konuştu.

Genel Müdür Kenan BOZGEYİK, esnaf ve sanatkarın ülke ekonomisinin belkemiği, yapı taşı niteliğinde olduğuna işaret ederek, “Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik PTT Kart üretmekten ve toplumumuzun bu çok kıymetli kesimine özel indirim ve avantajlar sağlamaktan büyük gurur duymaktayız” dedi. Genel Müdür BOZGEYİK projeye emeği geçenlere teşekkür etti ve Esnaf Kart’ın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Lansmanda TESK Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN de bir konuşma yaparak Esnaf Kart’ın önemini vurguladı. Başkan PALANDÖKEN, “bayram müjdesi” olarak nitelediği ve faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade ettiği Esnaf Kart’a emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.