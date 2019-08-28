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Esnaf odası taksi zammını az buldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Esnaf odası taksi zammını az buldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
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Esnaf odası taksi zammını az buldu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME temsilcisi, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu taksi ücretlerine gelen zamla ilgili bilgileri paylaştı.

"O KADAR DA SEVİNÇLİ DEĞİLİZ"

Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu. Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu 

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 5 TL OLDU

Taksimetre açılış ücretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. İndi bindi ücretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruş yazıyordu, bundan sonra kilometre başına 3 lira 10 kuruş yazacak" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 28.08.2019 14:56
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