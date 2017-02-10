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Eskişehir'de genç kızın darbedilmesi

10 Şubat 2017 Cuma 12:53
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Sokakta baygın bulunmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın, saçlarını bıçakla kestikleri, komalık edinceye kadar dövdükten sonra parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de genç kızın darbedilmesi
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dün sokakta baygın bulunmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın, saçlarını bıçakla kestikleri, komalık edinceye kadar dövdükten sonra parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde Bahar İ'nin (22), darbedilerek ağır yaralanmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler Cansu D. (23) ve G.K. (17) adlı genç kızı dün, Ezgi D. (24) ve Alparslan İ'yi (27) de bugün yakaladı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan 1'i erkek 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlıların, daha önce tanıdıkları ve telefonla arayıp Işıklar Mahallesi Erman Sokak'taki bir eve çağırdıkları Bahar İ'den para istedikleri, olumsuz yanıt alınca darbettikleri, G.K. ile Cansu D'nin de saçlarını kestiği öğrenildi. Bahar İ'nin, bir fırsatını bulup zorla tutulduğu evden kaçtığı ve sokakta vatandaşlarca baygın halde bulunduğu bildirildi.

Bahar İ'nin Eskişehir Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.


Anadolu Haber Ajansı
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