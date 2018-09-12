Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
92227
ALTIN
246.657
DOLAR
6.3453
STERLİN
8.2890
EURO
7.3784
banner287

Eskişehir’de bisiklet tamir şenliği…

2017 yılında İstanbul çapında yürütülen eski bisikletlerin tamir edilerek ilkokul öğrencilerine hediye edildiği “Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası” Eskişehir, İzmir ve Konya’yı da kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı.3 ilde belirlenen noktalardan toplanan eski ya da bozuk bisikletler, 29 Eylül’de Eskişehir’de düzenlenecek tamir şenliğinde gönüllü ETİ çalışanları tarafından tamir edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Eskişehir’de bisiklet tamir şenliği…

2017 yılında İstanbul çapında yürütülen eski bisikletlerin tamir edilerek ilkokul öğrencilerine hediye edildiği “Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası” Eskişehir, İzmir ve Konya’yı da kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı.3 ilde belirlenen noktalardan toplanan eski ya da bozuk bisikletler, 29 Eylül’de Eskişehir’de düzenlenecek tamir şenliğinde gönüllü ETİ çalışanları tarafından tamir edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:55
6551 Okunma
Eskişehir’de bisiklet tamir şenliği…

“Sağlık için hareket, hareket için bisiklet” mottosuyla hareketsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gündelik hayatta bisiklete binmeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan “Eti Sarı Bisiklet”, beşinci yılında da yeni açılımlarla etki alanını genişletiyor.

2017 yılında İstanbul çapında yürütülen ve 500’den fazla bisikletin tamir edip yenilenerek ilkokul öğrencilerine hediye edildiği “Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası”, bu yıl Eskişehir, İzmir ve Konya’yı kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. “Türkiye Fiziksel Aktivite, Bisiklet ve Yürüyüş Pratikleri Araştırması” ile Türkiye’de 2 milyon atıl bisikletin olduğunu ortaya koyan ETİ ve Aktif Yaşam Derneği’nin, Sarı Bisiklet projesi kapsamında düzenlediği kampanya ile kullanılmayan bisikletleri geri dönüşümle yeniden hayata kazandırmak ve daha fazla kişiyi bisiklete bindirmek hedefleniyor.


Bisikletleri ETİ çalışanları tamir edecek…

İzmir, Konya ve Eskişehir’de belirlenen noktalardan toplanacak olan atıl bisikletler, 29 Eylül’de gönüllü olan ETİ çalışanları tarafından tamir edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. ETİ Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu Sarı Bisiklet projesi kapsamında bu yıl yürütülen Geri Dönüşüm kampanyası için şöyle konuştu: “Gördüğümüz ilgi, ‘Geri Dönüşüm’ kampanyamızı sadece İstanbul’la sınırlı tutmayıp farklı şehirlere de taşıma konusunda bizi teşvik etti ve kampanyayı bu yıl Konya, Eskişehir ve İzmir olmak üzere üç farklı şehirde yaygınlaştırma kararı aldık. Konya ve İzmir’de bisikletleri toplanmaya başladık. Aktif Yaşam Derneği yönetiminde topladığımız bisikletleri projenin gönüllü elçileri haline gelen Eti çalışanlarıyla birlikte 29 Eylül’de tamir edeceğiz”.


Üç ilde toplama noktaları oluşturuldu

“Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası” doğrultusunda Eskişehir, Konya ve İzmir’de bisiklet toplama merkezleri oluşturuldu.Bu kapsamda eski ya da bozuk bisikletlerin teslim edilebileceği toplama merkezleri şöyle:

Eskişehir Muratoğlu Bisiklet (Odunpazarı)

İzmir Sundu Bisiklet (Çankaya, Bornova, Karşıyaka)

Konya Velesbit Bisiklet (Meram, Selçuklu)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PANASONIC Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Projesini İzmir'de Gerçekleştirdi
PANASONIC Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Projesini İzmir'de Gerçekleştirdi
OMV’den basın açıklaması
OMV’den basın açıklaması
MAPFRE Sigorta'da atama
MAPFRE Sigorta'da atama
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim