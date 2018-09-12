Eskişehir’de bisiklet tamir şenliği…

“Sağlık için hareket, hareket için bisiklet” mottosuyla hareketsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gündelik hayatta bisiklete binmeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan “Eti Sarı Bisiklet”, beşinci yılında da yeni açılımlarla etki alanını genişletiyor.

2017 yılında İstanbul çapında yürütülen ve 500’den fazla bisikletin tamir edip yenilenerek ilkokul öğrencilerine hediye edildiği “Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası”, bu yıl Eskişehir, İzmir ve Konya’yı kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. “Türkiye Fiziksel Aktivite, Bisiklet ve Yürüyüş Pratikleri Araştırması” ile Türkiye’de 2 milyon atıl bisikletin olduğunu ortaya koyan ETİ ve Aktif Yaşam Derneği’nin, Sarı Bisiklet projesi kapsamında düzenlediği kampanya ile kullanılmayan bisikletleri geri dönüşümle yeniden hayata kazandırmak ve daha fazla kişiyi bisiklete bindirmek hedefleniyor.



Bisikletleri ETİ çalışanları tamir edecek…

İzmir, Konya ve Eskişehir’de belirlenen noktalardan toplanacak olan atıl bisikletler, 29 Eylül’de gönüllü olan ETİ çalışanları tarafından tamir edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. ETİ Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu Sarı Bisiklet projesi kapsamında bu yıl yürütülen Geri Dönüşüm kampanyası için şöyle konuştu: “Gördüğümüz ilgi, ‘Geri Dönüşüm’ kampanyamızı sadece İstanbul’la sınırlı tutmayıp farklı şehirlere de taşıma konusunda bizi teşvik etti ve kampanyayı bu yıl Konya, Eskişehir ve İzmir olmak üzere üç farklı şehirde yaygınlaştırma kararı aldık. Konya ve İzmir’de bisikletleri toplanmaya başladık. Aktif Yaşam Derneği yönetiminde topladığımız bisikletleri projenin gönüllü elçileri haline gelen Eti çalışanlarıyla birlikte 29 Eylül’de tamir edeceğiz”.



Üç ilde toplama noktaları oluşturuldu

“Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası” doğrultusunda Eskişehir, Konya ve İzmir’de bisiklet toplama merkezleri oluşturuldu.Bu kapsamda eski ya da bozuk bisikletlerin teslim edilebileceği toplama merkezleri şöyle:

Eskişehir Muratoğlu Bisiklet (Odunpazarı)

İzmir Sundu Bisiklet (Çankaya, Bornova, Karşıyaka)

Konya Velesbit Bisiklet (Meram, Selçuklu)