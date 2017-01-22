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Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç mezarı başında anıldı

22 Ocak 2017 Pazar 18:33
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Eğer Kamer Genç, Kamer Genç oldu ise bilin ki bu laik ve demokratik cumhuriyetin sayesindedir"

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç mezarı başında anıldı
TUNCELİ (AA) - Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in mezarının da bulunduğu Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü Mezarlığı'nda düzenlenen anma programı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajının okunmasıyla başladı.

Anmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2016 yılında yaşamını yitiren Kamer Genç'i minnetle andığını söyledi.

Kamer Genç'in 1940 yılında Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve Türkiye'de uzun yıllar siyaset yaptığını anımsatan Ağbaba, şunları ifade etti:

"Kamer Genç, Ramazan köyünün en yoksul ailesinin çocuğu olarak doğuyor, devletin ve cumhuriyetin vermiş olduğu imkanlarla okuyor, önce devlette göreve başlıyor ardından danışma meclisi üyeliği ve milletvekilliği yapıyor. Eğer Kamer Genç, Kamer Genç oldu ise bilin ki bu laik ve demokratik cumhuriyetin sayesindedir. Birilerinin yıkmak istediği cumhuriyetin sayesindedir. Eğer Kamer Genç bu toprağın altında rahat yatacaksa, bu cumhuriyeti yaşatmak hep beraber hepimizin boynunun borcudur. Ben bir kez daha minnetle anıyorum."

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Ağbaba ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve berberindekiler Genç'in mezarına karanfil ve güller bıraktı.

Anma etkinliğine, Ağbaba ve Özel'in yanı sıra Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, CHP'liler ve vatandaşlar katıldı.






Anadolu Haber Ajansı
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