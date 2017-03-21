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ESET’ten şifre çözücü güncellemesi

21 Mart 2017 Salı 11:45
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Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, geçen yılın Aralık ayında yaygın fidye yazılımlarından biri olan Crysis’e karşı bir şifre çözücü duyurmuş, söz konusu çözücü dünya çapında 50 binden fazla kez indirilmişti. ESET, bu şifre çözücüye ilişkin bir güncelleme yayınladı.

ESET'ten şifre çözücü güncellemesi
Bilgisayardaki dosyaları şifreleyen, sonra da fidye karşılığı açmayı vaat eden fidye yazılımları, hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın bir sorun olmayı sürdürüyor. Söz konusu fidye yazılımlarını temizlemek, sisteme bulaştıktan sonra oldukça zor. Ayrıca pek çok farklı türevinin bulunması, bu görevi daha da zorlaştırıyor. ESET, geçen yıl önce TeslaCrypt ardından da Crysis (Kriz) fidye yazılımı için şifre çözücü yazılımlar yayınlamıştı.

Krizi çözen şifre çözücüye güncelleme
ESET, şimdi ‘Win32 / Filecoder.Crysis’ olarak etiketlenen ‘Crysis’ fidye yazılımı için daha önce yayınladığı ücretsiz şifre çözücüyü güncellediğini duyurdu. ESET şifre çözücü son güncelleme ile birlikte adı geçen fidye yazılım ailesinin .xtbl, .crysis, .crypt, .lock, .crypted, .dharma. uzantılı altı varyantına karşı da etkili oluyor.

Anılan uzantılara sahip şifrelenmiş dosyaları çözebilen güncellenmiş şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:
https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe

Bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ESET’in bu konudaki destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://support.eset.com/kb6274/

Ayrıca ESET Türkiye 7/24 Destek hattı numarası 0850 221 3738’i arayabilir veya destek@eset.com.tr adresine mesaj atabilirler.


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