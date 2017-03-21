ESET’ten şifre çözücü güncellemesi

Krizi çözen şifre çözücüye güncelleme
ESET, şimdi ‘Win32 / Filecoder.Crysis’ olarak etiketlenen ‘Crysis’ fidye yazılımı için daha önce yayınladığı ücretsiz şifre çözücüyü güncellediğini duyurdu. ESET şifre çözücü son güncelleme ile birlikte adı geçen fidye yazılım ailesinin .xtbl, .crysis, .crypt, .lock, .crypted, .dharma. uzantılı altı varyantına karşı da etkili oluyor.
Anılan uzantılara sahip şifrelenmiş dosyaları çözebilen güncellenmiş şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:
https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe
Bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ESET’in bu konudaki destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://support.eset.com/kb6274/
Ayrıca ESET Türkiye 7/24 Destek hattı numarası 0850 221 3738’i arayabilir veya destek@eset.com.tr adresine mesaj atabilirler.
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