ESET’e 100’üncü VB100 ödülü

Yüzüncü VB100 Ödülü, Virus Bulletin'in Operasyon Şefi (COO) John Hawes tarafından ESET CEO'su Richard Marko'ya Aralık 2016'da düzenlenen törenle sunuldu. Törende ESET CEO'su Richard Marko, "Tek bir ürün için 100 VB100 Ödülü alan ilk firma olmaktan onur duyuyoruz" dedi. Marco, "1998'deki ilk VB100 Ödülünden bu yana, birkaç teknologdan oluşan küçük ve dinamik bir şirketten, 200'den fazla ülke ve bölgede 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir uç nokta güvenlik sağlayıcısına dönüştük” açıklamasını yaptı.

İngiltere merkezli bağımsız bir test organizasyonu olan Virus Bulletin, 1998 yılında ilk Virus Bulletin Ödülünü (VB100) sundu ve bu çalışma bugüne kadar pazardaki en ünlü ödül olarak değerlendirildi. Bir antivirüs ürünü bu ödülü kazanmak için, herhangi bir yanlış (false positive) tespit olmaksızın mevcut tüm yaygın (in the Wild) virüsleri tespit etmelidir.

Virus Bulletin COO’su John Hawes, “ESET, 1998 yılından beri testlerimizde en iyi performans gösteren oyuncu oldu ve bu kez VB100 ödülünü 100. defa sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Hawes, "ESET NOD32'nin mükemmel performansı ve sıfır yanlış tespit geçmişi, çok iyi planlanmış, geliştirilmiş ve son derece güvenilir bir ürün olduğunun açık göstergesidir" diyerek sözlerini sürdürdü.

Yaygın virüsleri kaçırmayan dünyadaki tek antivirüs çözümü

ESET CEO'su Richard Marko şöyle ekledi: “Geçtiğimiz yıllar boyunca teknoloji, kötü amaçlı yazılımlar ve güvenlik endüstrisinde değişiklikler görüldü fakat ESET'in NOD32'si, Mayıs 1998'den bu yana testlerde tek bir yaygın solucan veya virüsü kaçırmamış dünya çapındaki tek antivirüs çözümü olmaya devam etti. Bu tutarlılık, kullanıcılarımızın teknolojimize olan güvenini arttırarak ESET'in dünyanın en büyük güvenlik tedarikçilerinden birisi olmasını sağladı" dedi.

VB100 ödülü ile ilgili videoyu şu linkten izleyebilirsiniz: